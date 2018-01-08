Группа Radiohead обвинила певицу Лану Дель Рей в плагиате

Radiohead утверждают, что песня "Get Free" с вышедшего в июле 2017 года альбома Дель Рей "Lust for Life" очень похожа на их песню 1992 года "Creep", одну из самых известных композиций группы.

Обе стороны пытаются урегулировать спор во внесудебном порядке, утверждает источник газеты. По его сведениям, команда Radiohead надеется, что группа или получит компенсацию, или будет указана в соавторах песни и будет получать гонорар.

Сама Лана Дель Рей прокомментировала ситуацию в своем твиттере. Она заявила, что ее песня не была вдохновлена "Creep". Певица сообщила, что британская группа хочет получить 100% издательских прав. Лана предлагала до 40%, но это не устроило Radiohead. "Их адвокаты непреклонны, поэтому мы разберемся с этим в суде", сказала певица.