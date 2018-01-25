Хабаровских полицейских поймали в подпольном казино за рулеткой

"Два сотрудника уволены. Возбуждено уголовное дело, оно в производстве у следственного комитета. Мы даже знали, что они там (в казино) играют, поэтому туда и пошли", — сказал врио начальника регионального управления МВД Арсен Исагулов 25 января.

В ночь на 25 ноября 2017 году следователи краевого следственного управления, сотрудники полиции и бойцы Росгвардии провели обыск в нелегальном казино в Железнодорожном районе Хабаровска. Всего во время операции были задержаны шесть человек.

Один из полицейских, которого застали за игрой в рулетку, занимал руководящую должность в отделе по противодействию коррупции хабаровского управления МВД. Против него возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и отправили в СИЗО. В отношении второго полицейского проводилась служебная проверка, об итогах которой ранее не сообщалось, пишет znak.com.