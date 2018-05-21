Хиллари Клинтон надела русскую ушанку с красной звездой и заявила: "Вступай в их ряды"

Выступавшая перед студентами Йельского университета бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон примерила шапку-ушанку с советской военной кокардой, сообщает РИА "Новости".
Хиллари Клинтон,
экс-кандидат в президенты США:
— Русская шапка. Если не можешь их победить, вступай в их ряды.
Эту речь Клинтон произнесла перед выпускниками университета. Традиционно на таком мероприятии принято надевать необычные головные уборы. Клинтон решила выбрать ушанку.
Во время выступления политик проанализировала свою неудачу на президентской гонке в 2016 году и рассказала, что она думает о тех выборах.
Хиллари Клинтон,
экс-кандидат в президенты США:
— Я все еще сожалею об ошибках, которые я допустила. Тем не менее я все же думаю, что понимание того, что произошло на этих странных и диких выборах, поможет нам защитить нашу демократию в будущем.
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