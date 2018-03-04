Хип-хоп и сальса. Посреди барнаульского торгового центра померились силами певцы и танцоры

3 февраля в Алтайском крае прошел конкурс "ТаланШоу". Барнаульские исполнители могли показать свое искусство не на традиционной сцене, а прямо в торгово-разлекательном комплексе.

В барнаульском ТРК "СИТИ-центр" прошел конкурс "ТаланШоу". 3 марта 2018 года. Фото: Александр Сердюков. В барнаульском ТРК "СИТИ-центр" прошел конкурс "ТаланШоу". 3 марта 2018 года. Фото: Александр Сердюков. В барнаульском ТРК "СИТИ-центр" прошел конкурс "ТаланШоу". 3 марта 2018 года. Фото: Александр Сердюков. В барнаульском ТРК "СИТИ-центр" прошел конкурс "ТаланШоу". 3 марта 2018 года. Фото: Александр Сердюков. В барнаульском ТРК "СИТИ-центр" прошел конкурс "ТаланШоу". 3 марта 2018 года. Фото: Александр Сердюков. В барнаульском ТРК "СИТИ-центр" прошел конкурс "ТаланШоу". 3 марта 2018 года. Фото: Александр Сердюков. В барнаульском ТРК "СИТИ-центр" прошел конкурс "ТаланШоу". 3 марта 2018 года. Фото: Александр Сердюков. В барнаульском ТРК "СИТИ-центр" прошел конкурс "ТаланШоу". 3 марта 2018 года. Фото: Александр Сердюков. В барнаульском ТРК "СИТИ-центр" прошел конкурс "ТаланШоу". 3 марта 2018 года. Фото: Александр Сердюков. В барнаульском ТРК "СИТИ-центр" прошел конкурс "ТаланШоу". 3 марта 2018 года. Фото: Александр Сердюков. В барнаульском ТРК "СИТИ-центр" прошел конкурс "ТаланШоу". 3 марта 2018 года. Фото: Александр Сердюков. В барнаульском ТРК "СИТИ-центр" прошел конкурс "ТаланШоу". 3 марта 2018 года. Фото: Александр Сердюков. В барнаульском ТРК "СИТИ-центр" прошел конкурс "ТаланШоу". 3 марта 2018 года. Фото: Александр Сердюков. В барнаульском ТРК "СИТИ-центр" прошел конкурс "ТаланШоу". 3 марта 2018 года. Фото: Александр Сердюков. В барнаульском ТРК "СИТИ-центр" прошел конкурс "ТаланШоу". 3 марта 2018 года. Фото: Александр Сердюков. В барнаульском ТРК "СИТИ-центр" прошел конкурс "ТаланШоу". 3 марта 2018 года. Фото: Александр Сердюков. В барнаульском ТРК "СИТИ-центр" прошел конкурс "ТаланШоу". 3 марта 2018 года. Фото: Александр Сердюков. В барнаульском ТРК "СИТИ-центр" прошел конкурс "ТаланШоу". 3 марта 2018 года. Фото: Александр Сердюков. В барнаульском ТРК "СИТИ-центр" прошел конкурс "ТаланШоу". 3 марта 2018 года. Фото: Александр Сердюков. В барнаульском ТРК "СИТИ-центр" прошел конкурс "ТаланШоу". 3 марта 2018 года. Фото: Александр Сердюков. В барнаульском ТРК "СИТИ-центр" прошел конкурс "ТаланШоу". 3 марта 2018 года. Фото: Александр Сердюков. В этот день перед посетителями "СИТИ-центра" выступали местные певцы и танцоры.