Барнаульцы обсуждают "мокрый" пешеходный переход около "Магнита" и "Марии-Ра"

Барнаульцы в соцсетях обсуждают огромную лужу, которая затопила пешеходный переход на улице Эмилии Алексеевой.
"На ул.Эмилии Алексеевой уже образовался весёлый пешеходный переход. Правда, переходить не весело", — написал подписчик сообщества Barnaul22 Алекс Махов и опубликовал фото перехода.
Горожане в комментариях отметили, что лужа на переходе появляется каждую весну, осень и летом — после сильного дождя.
"Ужасно, хоть лодку покупай", — написал один из подписчиков. Комментаторы также отметили, что подобные огромные лужи на дороге появляются и в других частях города.
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