Барнаульцы обсуждают "мокрый" пешеходный переход около "Магнита" и "Марии-Ра"

"На ул.Эмилии Алексеевой уже образовался весёлый пешеходный переход. Правда, переходить не весело", — написал подписчик сообщества Barnaul22 Алекс Махов и опубликовал фото перехода.

Горожане в комментариях отметили, что лужа на переходе появляется каждую весну, осень и летом — после сильного дождя.

"Ужасно, хоть лодку покупай", — написал один из подписчиков. Комментаторы также отметили, что подобные огромные лужи на дороге появляются и в других частях города.