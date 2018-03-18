Барнаульцы обсуждают "мокрый" пешеходный переход около "Магнита" и "Марии-Ра"

Сегодня, 12:41.
Жизнь

Барнаульцы в соцсетях обсуждают огромную лужу, которая затопила пешеходный переход на улице Эмилии Алексеевой.

Лужа на Э.Алексеевой.
Лужа на Э.Алексеевой. Фото: Алекс Махов.

"На ул.Эмилии Алексеевой уже образовался весёлый пешеходный переход. Правда, переходить не весело", — написал подписчик сообщества Barnaul22 Алекс Махов и опубликовал фото перехода.

Горожане в комментариях отметили, что лужа на переходе появляется каждую весну, осень и летом — после сильного дождя.

"Ужасно, хоть лодку покупай", — написал один из подписчиков. Комментаторы также отметили, что подобные огромные лужи на дороге появляются и в других частях города.

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