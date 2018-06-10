Лидеры "Большой семерки" договорились не допустить появления ядерного оружия у Ирана

Лидеры "Большой семерки" в итоговом коммюнике договорились, что не допустят появления у Ирана ядерного оружия, сообщает RT. Подписавшие документ страны призвали Иран отказаться от программы по разработке баллистических ракет.
"Мы взяли на себя обязательства гарантировать, что иранская ядерная программа останется мирной", — говорится в документе.
Президент США Дональд Трамп поручил представителям страны на саммите не подписывать итоговое коммюнике. Поводом стали разногласия с членами "Большой семерки" из-за торговых пошлин. При этом ранее, в мае госсекретарь США Помпео подчеркнул, что американская сторона готова снять санкции с Ирана в случае смены курса Тегерана.
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