Лидеры "Большой семерки" договорились не допустить появления ядерного оружия у Ирана

Сегодня, 15:43.
Политика

Лидеры "Большой семерки" в итоговом коммюнике договорились, что не допустят появления у Ирана ядерного оружия, сообщает RT. Подписавшие документ страны призвали Иран отказаться от программы по разработке баллистических ракет.

Документы.
Документы. Фото: СС0.

"Мы взяли на себя обязательства гарантировать, что иранская ядерная программа останется мирной", — говорится в документе.

Президент США Дональд Трамп поручил представителям страны на саммите не подписывать итоговое коммюнике. Поводом стали разногласия с членами "Большой семерки" из-за торговых пошлин. При этом ранее, в мае госсекретарь США Помпео подчеркнул, что американская сторона готова снять санкции с Ирана в случае смены курса Тегерана. 

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