Интрига: Госдеп предложил России прислать замену высланным из США дипломатам

Россия может прислать замену тем 60 дипломатам, которые были высланы в конце марта из США по требованию американских властей, сообщает ТАСС.
"Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии (на территории США)", — сказал представитель Госдепартамента.
При этом США исходят из того, что Москва также готова принять новых американских дипломатов взамен тех, которых высылают из РФ в ответ на решение Вашингтона.
"Российская Федерация не информировала нас о своем намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии", — резюмировали в Госдепартаменте. В связи с этим в ведомстве считают, что США могут запросить аккредитацию для "новых сотрудников на замену тем дипломатам", которые обязаны покинуть РФ, пишет bfm.ru.
Американсие дипломаты должны покинуть территорию России до 5 апреля.
26 марта стало известно, что более 100 российских дипломатов должны будут покинуть США и более 10 европейских стран. Больше всего вышлет Америка (60 человек) и Украина (13 человек), пишет РИА Новости.
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