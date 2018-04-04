Интрига: Госдеп предложил России прислать замену высланным из США дипломатам

"Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии (на территории США)", — сказал представитель Госдепартамента.

При этом США исходят из того, что Москва также готова принять новых американских дипломатов взамен тех, которых высылают из РФ в ответ на решение Вашингтона.

"Российская Федерация не информировала нас о своем намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии", — резюмировали в Госдепартаменте. В связи с этим в ведомстве считают, что США могут запросить аккредитацию для "новых сотрудников на замену тем дипломатам", которые обязаны покинуть РФ, пишет bfm.ru.

Американсие дипломаты должны покинуть территорию России до 5 апреля.

26 марта стало известно, что более 100 российских дипломатов должны будут покинуть США и более 10 европейских стран. Больше всего вышлет Америка (60 человек) и Украина (13 человек), пишет РИА Новости.