Исчезнувшую из австрийского отеля трехлетнюю россиянку нашли в Ливане

Исчезнувшая из венского отеля трехлетняя россиянка, нашлась в Ливане, сообщает РИА Новости.
Ранее источник в российских правоохранительных органах сообщил, что девочка была похищена в столице Австрии из отеля "Бьянка"28 декабря прошлого года. Потом появилась информация, что девочку мог увезти отец-иностранец. Отмечалось, что полиция австрийской столицы не занимается делом о похищении россиянки, постольку "речь идет о гражданско-правовом деле". Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о похищении.
Корреспонденту агентства удалось пообщаться с отцом ребенка Мажди Эль-Али Салу, который утверждает, что вывез девочку, так как ей по медицинским показаниям нужно жить в теплом климате, и его бывшая жена о его планах знала. "Она общалась со мной. 28 декабря я ей сказал, что мы в Ливан едем. 29 декабря мы общались, я ей сказал, что мы в Ливане", — рассказал Салу.
"Ливан гордится сильной медициной, образованием и банковской системой, и это можете проверить в интернете, хоть на сайте посольства РФ или МИД РФ… Она (девочка) наблюдается у хороших врачей, педиатрия хорошая, мы сделали рентген, представлю вам копии, все в наличии. Слава Богу, с легким все в порядке, ребенок поправляется, анализ крови сдали, воспалений нет. Все контролируется, и состояние ребенка наблюдается", — объяснил он свое решение вывезти ребенка, пишет bfm.ru.
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