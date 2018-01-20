Итальянка после смерти завещала своему коту 30 тысяч евро

Как передает газета La Stampa, перед смертью женщина велела родственникам содержать кота в наилучших условиях и каждый день кормить его креветками. В случае необходимости она завещала продать все принадлежавшие ей ценности ради лечения кота.

Дочь покойной заявила, что ее мать любила своего питомца больше собственных детей. Она подчеркнула, что семья уважает ее решение и намеревается его исполнять.