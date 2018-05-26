Из-за холодной весны, сибирские медведи атакуют села

В Минприроде рекомендуют соблюдать несколько правил поведения в лесу. Чтобы отпугнуть медведя, нужно шуметь и громко разговаривать, а вот заходить на уютные поляны и в высокую траву не стоит. При этом не нужно полагаться на защиту собаки. Чаще всего они вызывают агрессию у медведей а сил и навыков для сражения нет.

Если все же хищник встретился, нужно не поворачиваться к нему спиной, а оставаться на месте, медленно пятиться, отпугивать громкими звуками или выстрелами в воздух. В лесу стоит убирать за собой отходы, чтобы не привлекать запахами медведя.

В Алтайском крае также сообщают, что дикие животные выходят из леса к людям. В апреле в барнаульском поселок Гоньба пришел лось. Его хотели выгнать в лес, но он напугался и травмировался, поэтому егеря застрелили его. В мае из леса около объездной дороги в Барнауле вышла лиса. Она смело подошла к людям и просила еду. Прохожие накормили животное.