Из-за майских праздников изменено расписание движения поездов "Алтай-Пригорода"

30 апреля назначат поезд №6001 "Озерки - Барнаул" (отправление в 5:33), 1 мая — поезда №6384 "Барнаул - Овчинниково" (8:12), №6383 "Овчинниково - Барнаул" (16:06), №6386 "Барнаул - Баюново" (9:27) и №6385 "Баюново - Барнаул" (14:20). 30 апреля, 1, 2 и 9 мая будут курсировать составы №6127 "Барнаул - Алейская" (отправление в 10:41) и №6128 "Алейская - Барнаул" (16:45). 3 и 10 мая назначат поезд №6775 "Сузун - Барнаул" (4:01).



Также несколько рейсов будут отменены. 30 апреля не состоится рейс № 6775 "Сузун - Барнаул" (отправление в 4:01). 30 апреля, 1, 2 и 9 мая отменят рейсы №6101 "Депо - Барнаул" (7:01), №6021 "Озерки - Барнаул" (4:34) и №6020 "Барнаул - Красный Боец" (18:36). 1 мая — поезд №6382 "Барнаул - Овчинниково" (8:12 минут) и №6381 "Овчинниково - Барнаул" (13:42). 3 и 10 мая в рейс не отправится состав №6001 "Озерки - Барнаул" (5:33), сообщает официальный сайт региона со ссылкой на "Алтай-Пригород".



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