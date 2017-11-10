В жилом доме в Ижевске от взрыва обрушились девять этажей, погибли несколько человек

Днем 9 ноября в жилом доме в Ижевске рухнул подъезд девятиэтажного дома. Полностью разрушены восемь квартир, в которых жили 28 человек. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв бытового газа. Следователи возбудили уголовное дело, сообщают РИА Новости.
Представитель регионального главка МЧС России рассказал, что в подъезде 31 квартира. Разрушилось восемь квартир первого стояка подъезда, все они трехкомнатные. Там проживало 28 человек, всего в подъезде прописано 96 человек, пишут РИА Новости. Дом построили 27 лет назад.
Руководитель ижевского филиала "Газпром газораспределение Ижевск" Вячеслав Азябин рассказал, что техобслуживание этого дома проводилось летом 2016 года, никаких заявок на ремонт или же информации об авариях с тех пор не было, сообщает портал izhlife.ru.
Обрушение дома произошло днем в центре города на углу улиц Удмуртская и 10 лет Октября. По словам очевидцев, подъезд здания сложился как карточный домик. Момент взрыва сняли на видео.
По данным МЧС, на месте работают более 400 спасателей и сотрудников других структур, а также свыше 100 единиц техники. Спасатели продолжают разбор завалов. ТАСС сообщает, что работу будут проводить круглосуточно.
По последним данным, погибли пять человек, в том числе ребенок, в больнице остаются двое, местонахождение еще двоих неизвестно. Собеседник агенства "Интерфакс" рассказал, что поисковые собаки в некоторых местах завала чувствуют, что кто-то есть, но голосов там не слышно.
Почти всех жильцов дома, по данным главы региона, расселили из пунктов временного размещения. Часть направили в гостиницы, санатории, базы отдыха, часть разместились у родственников.
В регионе объявят траур после завершения поисково-спасательной операции.
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