С крупного алтайского зернопеработчика требуют 100 млн за доходы иностранных организаций

Из общей суммы, которую "Мельнику" предложено доплатить по результатам налоговой проверки, 2,5 млн рублей — налог на прибыль, 13,9 млн — на добавленную стоимость и 78,8 млн — на доходы, полученные иностранной организацией (все суммы даны с учетом штрафов и пеней). То есть в общей сложности более 95 млн рублей.

Решение о привлечении "Мельника" к ответственности за совершение налогового правонарушения вынесено межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам Алтайского края 8 сентября 2017 года. Уплатить эту сумму налоговая предложила до 25 декабря 2017 года. Но зернопереработчик с выводам налоговиков не согласился. И в середине декабря вступил в судебные разбирательства, пытаясь их оспорить.

Иностранное юрлицо

Налог на доходы, полученные иностранной организацией, который в общем объеме требований ФНС к "Мельнику" занимает более 80%, уплачивают иностранные организации, активы которых находятся в России. В этом случае именно местное предприятие обязано исполнить функцию налогового агента — удержать и уплатить налог.

Но о каком именно иностранном юрлице, связанном с "Мельником", идет речь, пока неясно. Ранее мы сообщали, что 91,89% акций "Мельника" в декабре 2014 года перешли от компании Hudson River Russia Limited (Чарльзтаун, Нэвис, Малые Антильские острова) к компании из Амстердама Herfstbos B.V. (основной вид деятельности — инвестиционная).

Найти более актуальные сведения о владельцах акций рубцовского зернопереработчика не удалось.

Обязан удержать

В налоговой службе полагают, что "Мельник" не уплатил налог на доходы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 статьи 309 Налогового кодекса, пояснили в пресс-службе УФНС по Алтайскому краю. Это доходы, получаемые в результате распределения в пользу иностранных организаций прибыли или имущества организаций. Такие доходы облагаются налогом по ставке 20%.

Налоговый консультант Алексей Кулагин сказал, что "Мельник" предположительно "вывел денежные средства под видом выплат иностранной организации". В этом случае он был обязан удержать налог как налоговый агент, но не сделал этого.

Так или иначе, действие решения МИФНС по отношению к 92,7 млн рублей приостановлено по решению арбитража 14 декабря до завершения судебного разбирательства. Ближайшее по времени заседание по делу состоится 30 января.

Первый случай

Разбирательство по этому виду налога для Алтайского края первое, рассказали в пресс-службе УФНС по Алтайскому краю. В других же регионах в подобны случаях российским компаниям предъявляли требования доплатить налоги с дивидендов, выплаченных иностранному акционеру российского юрлица, с прибыли, процентов по займам и др. Судебная практика неоднозначная - есть решения как в пользу налогоплательщик, так и в пользу ФНС.

Справка

"Мельник" (Рубцовск) входит в десятку крупнейших зерноперерабатывающих предприятий России. Производит 1,2 тыс. тонн в сутки муки, круп, макаронных и хлебобулочных изделий, масла и комбикормов. Годовой оборот в 2016 году составил более 1 млрд рублей.