Извольте, Барин: почему бизнесмены Барнаула решили стать крепостными

Недавно в театральном пространстве Барнаула появилась новая труппа со странным названием "Первый крепостной театр". В ее состав, что еще более странно, входят предприниматели. Создал труппу актер Молодежного театра и художественный руководитель Дома актера на Алтае Александр Савин. 16 февраля прошел второй премьерный показ спектакля по рассказам Аркадия Аверченко "Дюжина ножей в спину революции".
Большая и малая сцена
Александр Савин несколько лет был занят в качестве режиссера в проекте "Большая сцена" и ставил с предпринимателями города любительские спектакли. В их числе "Степка" по Шукшину, который успели показать в Сростках на фестивале, "Свои люди — сочтемся" Островского и "Граф Калиостро" по пьесе Толстого.
Проект закончился, но некоторые решили работать дальше и в конце концов объединились в труппу из 10 человек на базе Дома актера.
"Мы просто не захотели расставаться", — говорит участница проекта, директор ресторации "Горная аптека" Ольга Лонская.
В труппе оказались не совсем "крепостные". Это люди разного возраста, разных профессий и даже различных жизненных позиций, у многих свой бизнес. Но они все объединены театром.
Актеры встречаются два-три раза в неделю, общаются и репетируют. Все, включая самого режиссера, очень заняты основной работой, так что репетиции, по выражению Савина, иногда проходят "совершенно анархично".
"Репетиции требуют времени. А это самое дорогое, что мы имеем, — говорит Ольга Лонская. — Но тот огромный багаж эмоций, который получаешь в этом проекте, просто неоценим. Он оказывается дороже".
Труппа Первого крепостного театра
- Василий Задорожний, директор агентства недвижимости СУ № 3.
- Александр Алексенцев, финансист (ICO+TGE, Blockchain, структуризация бизнеса).
- Ольга Ришко, директор турфирмы "Глэм-тур".
- Ирина Белоусова, директор компании "Консоль".
- Ольга Лонская, директор ресторации "Горная аптека".
- Игорь Волченко, инженер компании "Кучуксульфат".
- Ирина Волченко, психолог.
- Наталья Евдокимова, учитель русского языка и литературы лицея № 73.
- Елена Глуховченко, директор компании "Большой праздник".
- Данил Росточкий, художник-шаржмен.
Народный или крепостной
Название театру дали, когда уже был поставлен спектакль и шли последние приготовления. Придумывали долго, потому что назвать его просто "народным" было бы банально: так можно назвать любой непрофессиональный театр.
"Мы поехали на дачу отдыхать и репетировать заодно... Вот честно — репетировали, — вспоминает Савин, — и вот там как-то вдруг возникло вот это слово — “крепостной”. Когда я стал искать, что лежит за этим словом, выяснилось, что в крепостном театре, когда он только создавался, играли сами дворяне и их дети, а уж потом стали привлекать крепостных крестьян. И это, собственно, положило начало вообще всему современному театру в России. Все без шуток".
Хотя, конечно, теперь труппа зовет своего худрука и режиссера "барином".
Большая авантюра и помощь в бизнесе
Работать с актерами-любителями и трудно и легко одновременно, признается режиссер. У профессионалов есть вполне устоявшийся взгляд и на профессию, и на театр в целом. Они думают, что все знают, поэтому их трудно втянуть во что-то новое и заставить перестроиться.
"Это самая большая беда, мне кажется, вообще для всего человечества, для любой сферы, — говорит режиссер. — Когда ты что-то знаешь и не хочешь экспериментировать. Сидишь в своем болотце. И в этом чудо работы с любителями. Они пластичны и идут по твоему направлению, даже если не видят конечной цели. Мне интересен как раз такой театр — неожиданный, экспериментальный, где можно находить странные повороты не только для актера, но и для себя самого. Наш театр для всех нас — большая авантюра".
Вряд ли кто-то из актеров труппы Первого крепостного претендует на настоящую театральную славу и хочет в будущем блистать на подмостках. В первую очередь они воспринимают театральные занятия как расширение границ собственных возможностей.
"Мне кажется, люди приходят в театр как на некий тренинг, где каждый прорабатывает какие-то свои слабые места: навык публичных выступлений, взаимодействие с людьми, — говорит Ольга Лонская. — Да что там говорить, иногда даже память надо тренировать, потому что есть проблемы с заучиванием текста".
Каждый участник проекта тренирует что-то свое — то, что ему кажется важным. У одного из актеров труппы, например, есть проблемы с речью: он заикается. Другие в прошлом вели насыщенную творческую жизнь, но "спрятали" ее за жизнью деловой и теперь рады вернуться к музыке, танцам и лицедейству. При этом театральные занятия, как выяснилось, существенно помогают и в бизнесе.
"В моей работе важно полное взаимопонимание с клиентами, — говорит директор туристической фирмы “Глэм-тур” Ольга Ришко. — Я всегда приглашаю их на спектакли. И уже в офисе, когда мы обсуждаем их отпуск, мы говорим еще и о театре. Мне нравится, что у меня появились новые точки соприкосновения с ними, мне проще понимать, что они хотят".
Справка
Дом актера на Алтае открылся в сентябре 2017 года. Площадка располагается в культурном пространстве "Кислород" на Льва Толстого, 30 и занимает площадь 180 кв. метров. Это уютный лофт, в котором показывают спектакли, открывают выставки и работают несколько театральных студий для людей всех возрастов. Проект интерьера сделала Наталия Алаева. Дом актера открыт для любых предложений: экспериментов, перформансов, мастер-классов.
Всякая роль главная
Режиссер Савин сделал почти невозможное — собрал группу людей, у которых изначально есть дела поважнее, и сделал их единым коллективом, в котором все равны и счастливы. В работе они умудряются не перессориться и не превратить театр в мадридский двор.
"Крепостные" говорят, что "пойдут за Савиным" на третий, четвертый, десятый и любой следующий спектакль, потому что он постоянно предлагает какие-то новые модели поведения на сцене и новые грани актерских и человеческих возможностей.
Все потому, что в Первом крепостном каждая роль считается большой и главной, даже если актер весь спектакль просто сидит на стуле. Например, Ольга Ришко играет в "Дюжине ножей" Княгиню. Ее неяркая героиня немного говорит, иногда музицирует.
"Моя прабабушка была дворянкой. Так что этот образ мышления передался мне по наследству, — говорит Ольга. — Для меня этот спектакль о том, что мир перевернулся с ног на голову и вокруг стало происходить что-то неприемлемое для нас. Моя Княгиня призвана озарять этот новый, перевернувшийся мир тем светом, который в ней был и остается".
Ольге Лонской досталась роль Дворянки, которая тоскует по прежним временам, в подробностях рассказывая, что она кушала на обед:
"Просто какое-то уникальное совпадение роли и меня. Мы подружились с этой ролью. Может, потому что я директор ресторации. Это еще раз доказывает, что не бывает случайных ролей".
16 февраля спектакль должны были показать в зале Русского камерного оркестра, но показали снова в пространстве Дома актера. Попытка перенести его на большую сцену не удалась.
"Эта постановка очень интимная. Поэтому решили, что регулярно будем давать представления в Доме актера, чтобы сохранить искренность и заложенное в спектакле отношение к революционной теме", — говорит Савин.
Для большой сцены труппа уже репетирует новый спектакль. О том, что это будет, пока молчит. Но точно известно, что театр планирует расширяться. Поступить на службу в Первый крепостной театр могут все, кто пожелает.
Факт
У режиссуры и актерской игры есть свои законы. Александр Савин, кажется, пренебрег ими всеми. Его спектакль во многом построен на интуиции.
Депрессия Аверченко
Савин долго искал материал для спектакля. Хотелось как-то отметить столетие революции. Вариантов было много — от смешных рассказов Зощенко до серьезнейшей булгаковской "Белой гвардии". Но в итоге остановились на Аверченко. Савин прочитал его биографию и очень впечатлился.
После революции сатирик, который немало сделал для ее победы, высмеивая царский режим, погрузился в жесточайшую депрессию. Он полностью разочаровался, когда понял, что революционные идеи привели к разрушению и тупику. Именно поэтому он и написал "Дюжину ножей". Это рассказы о том, что происходило в постреволюционной России, когда люди окончательно поняли, что натворили.
В спектакле рассказы Аверченко из одноименного сборника существуют как единое целое, так что можно считать это одной большой историей. Зрителям представляют взгляд современника на жизнь после революции и на то, как она изменила всех, начиная от простого русского мужика и образованной интеллигенции до военных людей и правящих классов.
Написание сценария спектакля далось Савину с трудом, много раз он переписывал все начисто, а последние правки вносил буквально накануне представления. У режиссуры и актерской игры есть свои законы. Савин, кажется, пренебрег ими всеми. Его спектакль во многом построен на интуиции, в постановке больше души, чем профессиональных "фишек".
Цитата
Ольга Ришко,
директор туристической фирмы "Глэм-тур":
— Театр возможен только с глубоким погружением в произведение, в образ, с полным пониманием ситуации, в которой находится твой герой. Иначе зритель просто не поверит.
В театре нужно вытащить свой внутренний мир и показать его всем. Полностью открыться бывает сложно, ведь открыться-то надо на 700 зрителей в зале.
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