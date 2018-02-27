Извольте, Барин: почему бизнесмены Барнаула решили стать крепостными

Краткое содержание

Большая и малая сцена

Александр Савин несколько лет был занят в качестве режиссера в проекте "Большая сцена" и ставил с предпринимателями города любительские спектакли. В их числе "Степка" по Шукшину, который успели показать в Сростках на фестивале, "Свои люди — сочтемся" Островского и "Граф Калиостро" по пьесе Толстого.

Проект закончился, но некоторые решили работать дальше и в конце концов объединились в труппу из 10 человек на базе Дома актера.

"Мы просто не захотели расставаться", — говорит участница проекта, директор ресторации "Горная аптека" Ольга Лонская.

В труппе оказались не совсем "крепостные". Это люди разного возраста, разных профессий и даже различных жизненных позиций, у многих свой бизнес. Но они все объединены театром.

Актеры встречаются два-три раза в неделю, общаются и репетируют. Все, включая самого режиссера, очень заняты основной работой, так что репетиции, по выражению Савина, иногда проходят "совершенно анархично".

"Репетиции требуют времени. А это самое дорогое, что мы имеем, — говорит Ольга Лонская. — Но тот огромный багаж эмоций, который получаешь в этом проекте, просто неоценим. Он оказывается дороже".

Труппа Первого крепостного театра Василий Задорожний, директор агентства недвижимости СУ № 3. Александр Алексенцев, финансист (ICO+TGE, Blockchain, структуризация бизнеса). Ольга Ришко, директор турфирмы "Глэм-тур". Ирина Белоусова, директор компании "Консоль". Ольга Лонская, директор ресторации "Горная аптека". Игорь Волченко, инженер компании "Кучуксульфат". Ирина Волченко, психолог. Наталья Евдокимова, учитель русского языка и литературы лицея № 73. Елена Глуховченко, директор компании "Большой праздник". Данил Росточкий, художник-шаржмен.

Народный или крепостной

Название театру дали, когда уже был поставлен спектакль и шли последние приготовления. Придумывали долго, потому что назвать его просто "народным" было бы банально: так можно назвать любой непрофессиональный театр.

"Мы поехали на дачу отдыхать и репетировать заодно... Вот честно — репетировали, — вспоминает Савин, — и вот там как-то вдруг возникло вот это слово — “крепостной”. Когда я стал искать, что лежит за этим словом, выяснилось, что в крепостном театре, когда он только создавался, играли сами дворяне и их дети, а уж потом стали привлекать крепостных крестьян. И это, собственно, положило начало вообще всему современному театру в России. Все без шуток".

Хотя, конечно, теперь труппа зовет своего худрука и режиссера "барином".

Большая авантюра и помощь в бизнесе

Работать с актерами-любителями и трудно и легко одновременно, признается режиссер. У профессионалов есть вполне устоявшийся взгляд и на профессию, и на театр в целом. Они думают, что все знают, поэтому их трудно втянуть во что-то новое и заставить перестроиться.

"Это самая большая беда, мне кажется, вообще для всего человечества, для любой сферы, — говорит режиссер. — Когда ты что-то знаешь и не хочешь экспериментировать. Сидишь в своем болотце. И в этом чудо работы с любителями. Они пластичны и идут по твоему направлению, даже если не видят конечной цели. Мне интересен как раз такой театр — неожиданный, экспериментальный, где можно находить странные повороты не только для актера, но и для себя самого. Наш театр для всех нас — большая авантюра".

Вряд ли кто-то из актеров труппы Первого крепостного претендует на настоящую театральную славу и хочет в будущем блистать на подмостках. В первую очередь они воспринимают театральные занятия как расширение границ собственных возможностей.

"Мне кажется, люди приходят в театр как на некий тренинг, где каждый прорабатывает какие-то свои слабые места: навык публичных выступлений, взаимодействие с людьми, — говорит Ольга Лонская. — Да что там говорить, иногда даже память надо тренировать, потому что есть проблемы с заучиванием текста".

Каждый участник проекта тренирует что-то свое — то, что ему кажется важным. У одного из актеров труппы, например, есть проблемы с речью: он заикается. Другие в прошлом вели насыщенную творческую жизнь, но "спрятали" ее за жизнью деловой и теперь рады вернуться к музыке, танцам и лицедейству. При этом театральные занятия, как выяснилось, существенно помогают и в бизнесе.

"В моей работе важно полное взаимопонимание с клиентами, — говорит директор туристической фирмы “Глэм-тур” Ольга Ришко. — Я всегда приглашаю их на спектакли. И уже в офисе, когда мы обсуждаем их отпуск, мы говорим еще и о театре. Мне нравится, что у меня появились новые точки соприкосновения с ними, мне проще понимать, что они хотят".

Справка Дом актера на Алтае открылся в сентябре 2017 года. Площадка располагается в культурном пространстве "Кислород" на Льва Толстого, 30 и занимает площадь 180 кв. метров. Это уютный лофт, в котором показывают спектакли, открывают выставки и работают несколько театральных студий для людей всех возрастов. Проект интерьера сделала Наталия Алаева. Дом актера открыт для любых предложений: экспериментов, перформансов, мастер-классов.

Всякая роль главная

Режиссер Савин сделал почти невозможное — собрал группу людей, у которых изначально есть дела поважнее, и сделал их единым коллективом, в котором все равны и счастливы. В работе они умудряются не перессориться и не превратить театр в мадридский двор.

"Крепостные" говорят, что "пойдут за Савиным" на третий, четвертый, десятый и любой следующий спектакль, потому что он постоянно предлагает какие-то новые модели поведения на сцене и новые грани актерских и человеческих возможностей.

Все потому, что в Первом крепостном каждая роль считается большой и главной, даже если актер весь спектакль просто сидит на стуле. Например, Ольга Ришко играет в "Дюжине ножей" Княгиню. Ее неяркая героиня немного говорит, иногда музицирует.

"Моя прабабушка была дворянкой. Так что этот образ мышления передался мне по наследству, — говорит Ольга. — Для меня этот спектакль о том, что мир перевернулся с ног на голову и вокруг стало происходить что-то неприемлемое для нас. Моя Княгиня призвана озарять этот новый, перевернувшийся мир тем светом, который в ней был и остается".

Ольге Лонской досталась роль Дворянки, которая тоскует по прежним временам, в подробностях рассказывая, что она кушала на обед:

"Просто какое-то уникальное совпадение роли и меня. Мы подружились с этой ролью. Может, потому что я директор ресторации. Это еще раз доказывает, что не бывает случайных ролей".

16 февраля спектакль должны были показать в зале Русского камерного оркестра, но показали снова в пространстве Дома актера. Попытка перенести его на большую сцену не удалась.

"Эта постановка очень интимная. Поэтому решили, что регулярно будем давать представления в Доме актера, чтобы сохранить искренность и заложенное в спектакле отношение к революционной теме", — говорит Савин.

Для большой сцены труппа уже репетирует новый спектакль. О том, что это будет, пока молчит. Но точно известно, что театр планирует расширяться. Поступить на службу в Первый крепостной театр могут все, кто пожелает.

Факт У режиссуры и актерской игры есть свои законы. Александр Савин, кажется, пренебрег ими всеми. Его спектакль во многом построен на интуиции.

Депрессия Аверченко

Савин долго искал материал для спектакля. Хотелось как-то отметить столетие революции. Вариантов было много — от смешных рассказов Зощенко до серьезнейшей булгаковской "Белой гвардии". Но в итоге остановились на Аверченко. Савин прочитал его биографию и очень впечатлился.

После революции сатирик, который немало сделал для ее победы, высмеивая царский режим, погрузился в жесточайшую депрессию. Он полностью разочаровался, когда понял, что революционные идеи привели к разрушению и тупику. Именно поэтому он и написал "Дюжину ножей". Это рассказы о том, что происходило в постреволюционной России, когда люди окончательно поняли, что натворили.

В спектакле рассказы Аверченко из одноименного сборника существуют как единое целое, так что можно считать это одной большой историей. Зрителям представляют взгляд современника на жизнь после революции и на то, как она изменила всех, начиная от простого русского мужика и образованной интеллигенции до военных людей и правящих классов.

Написание сценария спектакля далось Савину с трудом, много раз он переписывал все начисто, а последние правки вносил буквально накануне представления. У режиссуры и актерской игры есть свои законы. Савин, кажется, пренебрег ими всеми. Его спектакль во многом построен на интуиции, в постановке больше души, чем профессиональных "фишек".

Цитата

Ольга Ришко,

директор туристической фирмы "Глэм-тур":