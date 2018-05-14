Кадыров рассказал о "чеченском террористе", напавшем на прохожих в Париже

Напомним, в результате нападения злоумышленника погиб 29-летний прохожий, два человека получили серьезные ранения и еще два — незначительные порезы. Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил о "террористическом следе" в нападении.

"Хасан Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако данный паспорт в настоящее время недействителен, так как в 20 лет не получил новый", — написал Кадыров. Нападавший — уроженец Чечни 1997 года рождения, который в 2010 году получил французское гражданство, сообщают РИА Новости.

Глава республики возложил ответственность за формирование взглядов Азимова на французское общество. "В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе", — добавил Кадыров.

Как отметил глава Чечни, поступающая к нему информация дает основания полагать, что Хасан Азимов контактировал с правоохранительными органами и спецслужбами Франции. В связи с этим, по его словам, возникает много вопросов, на которые пока нет ответов.

Французские СМИ сообщают, что ответственность за произошедшее взяла террористическая группировка "Исламское государство". Также появилась информация, что родителей преступника задержали.