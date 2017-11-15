Как барнаульцы эмигрировали в Грузию и открыли там туристический бизнес

Барнаульцы Егор и Анастасия Павловы открыли турбизнес в Грузии. Фото: из архива героев. Барнаульцы Егор и Анастасия Павловы открыли турбизнес в Грузии. Фото: из архива героев. Барнаульцы Егор и Анастасия Павловы открыли турбизнес в Грузии. Фото: из архива героев. Барнаульцы Егор и Анастасия Павловы открыли турбизнес в Грузии. Фото: из архива героев. Барнаульцы Егор и Анастасия Павловы открыли турбизнес в Грузии. Фото: из архива героев.

Кризис и новый опыт

Четыре года назад, в 2013-м, сидя у себя дома в Барнауле на кухне за ужином, или по пути из офиса домой супруги Егор и Анастасия Павловы не раз заводили разговор о переезде в другой город или страну. Идея была скорее абстрактная: хорошо было бы пожить в другом месте, получить новый опыт, посмотреть мир. Перебирали разные варианты: вот тут было бы очень хорошо, а там, наверное, не очень.

Егор прагматично препарировал каждый вариант. Вот, к примеру, Германия: расходная часть понятна – сложный и долгий вопрос легализации, без которого невозможно полноценно жить и работать; доходная сторона — тёмный лес.

Никаких конкретных сроков на том этапе супруги не назначали. Оглядываясь назад, Егор не исключает, что разговоры могли ничем не закончиться. На окончательное решение, куда, а главное, когда переезжать, в итоге повлияли два обстоятельства: плохое и хорошее.

Начнем, по традиции, с плохого. Даже те, кто никогда не следили за событиями в туристической отрасли, наверняка помнят, как в 2014 году резко упала цена на нефть, а вслед за ней и курс рубля, разразился кризис. Спрос на поездки за рубеж упал, друг за другом банкротились крупные и не очень российские туроператоры. Турагентства тоже переживали нелегкие времена, и барнаульская фирма Егора не стала исключением.

Егор Павлов,

предприниматель:

— Компания была хоть и небольшая, в разный период в ней работало до трёх менеджеров, но продажи у нас всегда были хорошими. В тот момент они резко пошли вниз. Параллельно туроператоры начали снимать региональные рейсы, и даже те немногие клиенты, которые забронировали у нас туры на лето, столкнулись с необходимостью менять планы. Все нервничали. Не помню точно, но порядок был примерно такой: если в 2013 году к марту мы продали около 50 путевок в Испанию на предстоящий летний сезон, то в 2014-м к этому же моменту – две. Самыми активными месяцами у нас всегда были февраль, март и сентябрь. Львиная доля продаж в нашем агентстве приходилась на раннее бронирование, а именно в эти месяцы люди приобретали путёвки на лето или зиму. В тот год тучи сгустились настолько, что было вообще непонятно, за счёт чего и когда всё может наладиться.

Забегая немного вперед, Егор рассказывает, что бизнес в итоге удалось продать, буквально за пару недель до отъезда, хотя сделать это было крайне сложно.

Егор Павлов,

предприниматель:

— Была середина декабря 2014 года. Мы уже ударили по рукам, но тут евро и доллар снова подскочили вверх, и покупатели взяли паузу. В итоге я продал агентство втрое дешевле, чем планировал. Но в любом случае, это была большая удача. Помещение у нас было в аренде, и продавался, условно говоря, воздух: имя, репутация, пристрелянное место в центре города и клиентская база.

Съездили в отпуск

Теперь о хорошем: к концу 2014-го, когда кризис разгонялся и решался вопрос с продажей агентства, вариант для переезда у Павловых уже был. В сентябре они съездили в отпуск в Грузию, где увидели много аргументов в её пользу, – и понеслось. К декабрю решение было принято, хотя этой страны изначально не было даже в списке потенциальных "кандидатов".

Через пару месяцев после отпуска Егор снова поехал в Грузию, уже один, чтобы присмотреться и подтвердить или опровергнуть первые впечатления. После его возвращения обсуждение перешло в финальную фазу.

— Около месяца мы ещё взвешивали "за" и "против". В какой-то момент стало понятно, нужно определяться, и если да – то двигаться в намеченном направлении. После чего я поехал в Грузию ещё раз, уже с конкретным прицелом по работе.

Егор решил для себя сразу, что менять сферу деятельности или уходить в найм не будет. Лучше сделать ставку на то, в чём лучше всего разбирается – на турбизнес.

Егор Павлов,

предприниматель:

— Конечно, существуют ниши, где можно успешно стартовать в кризис, но у меня не было финансовой возможности. Наши скромные накопления были съедены в убыточные месяцы работы турагентства. А поскольку был ещё опыт туроператорской работы, мы решили заняться приёмом туристов в Грузии — открыть туроператорскую компанию с прицелом на русскоговорящих клиентов, в первую очередь из стран бывшего СССР. Я увидел в этом перспективу, и, как показывает опыт, не ошибся. Страна популярная, интерес к ней растёт. С точки зрения привлекательности ей очень повезло: на небольшой площади есть и шикарная историческая экскурсионка, и море, и горные лыжи, и гастрономия, и вино.

Егор уехал из Барнаула первым, и признаётся, что в стартовый месяц жизнь его была безрадостной: снимал жильё посуточно, сменил больше 10 квартир. Впрочем, задачи решить этот вопрос незамедлительно и не было: он ездил по стране, знакомился с отелями, экскурсионными программами, потенциальными партнёрами.

Постоянное жильё арендовал через месяц, и практически сразу открыл фирму и оформил вид на жительство. Это, по словам Егора, в Грузии делается легко и быстро.

— Когда мы переезжали, действовали другие правила, а сейчас россияне могут находиться в стране без выезда 365 дней в году. Но в любом случае проживание без вида на жительства накладывает некоторые ограничения.

Егор Павлов,

предприниматель:

— Это одно из достижений современной Грузии: отсутствие бюрократических барьеров для ведения бизнеса. Налоги минимальные. Для нас, как принимающего оператора и компании, которая привлекает деньги в страну, есть льгота в виде нулевого НДС. В это сложно поверить, но я, иностранец, приехал с паспортом в дом юстиции (это такие многофункциональные комплексы, где можно решить различные бюрократические вопросы), получил талончик, подошел к окошку, распечатал типовой устав, в котором одна колонка на грузинском языке, а вторая — на русском. Уже на другой день фирма имела законный юридический статус. Не нужно было даже никакого уставного капитала. Требовался ещё юридический адрес в Грузии, которого у меня тогда не было — я жил в гостинице. Но мне помог знакомый. Всё вместе обошлось меньше, чем в 100 долларов. Получил код, на следующий день ввёл его на сайте министерства и распечатал свидетельство о регистрации.

Для сравнения: чтобы работать туроператором по приёму иностранных туристов в России, недостаточно учредить фирму, необходимо также заплатить приличные взносы в разные фонды объединения "Турпомощь", обеспечить в страховой компании финансовые гарантии. "В Грузии ничего подобного нет. Возможно, появится позже, но пока намного проще, чем в России".

Резюмируя, Егор говорит, что на выбор — и страны, и самого факта переезда — повлияло несколько факторов: чёткое понимание, чем можно заниматься (доходная часть) при низкой расходной части и доступной легализации (вид на жительство, ведение бизнеса), а также возможность переехать, жить и работать, не зная на первых порах языка страны.

Егор Павлов,

предприниматель:

— Я пытался максимально абстрагироваться от аргументов-штампов, которые часто слышу в пользу эмиграции: климат, фрукты, овощи, море. Хотя, стоит признать, в Грузии с этим всё в порядке.

Переезжали Павловы практически с пустыми руками — взяли только личные вещи и немного одежды. Единственное, чего Егор не смог купить в Грузии — хоккейная форма. В Барнауле он увлекался этим видом спорта, играл за любительскую команду. При желании, форму можно было бы заказать через интернет или попросить прислать из дома. Но в Грузии нет и хоккея. "В итоге я всё же нашел здесь коробку и людей, которые увлекаются, но это всё равно не то, — говорит Егор. — На всю страну, может быть, наберется человек 150. Так что с этим хобби пришлось распрощаться".

Классические туры

Первыми клиентами MyGeorgia в мае 2015 года стали те самые покупатели барнаульского бизнеса Егора. Последовавшее затем рабочее лето было "пристрелочным": нужно было изучить спрос, познакомиться и опробовать в деле поставщиков услуг, разобраться с логистикой, понять, куда можно будет расти дальше.

В Грузии очень много компаний, которые занимаются приёмом туристов, и на начальном этапе многие спрашивали Егора: а в чём будет ваша изюминка?

Егор Павлов,

предприниматель:

— Возможно, прозвучит странно, но мы не смотрели по сторонам и ориентировались только на свой опыт. Старались выбрать самое интересное, оптимально сбалансировать туры, не перегрузить экскурсиями или… вином. Тут так случается, что люди приезжают и неделю пьют в автобусе! Да, страна такая, располагающая, можно понять. Но здесь много и другого интересного.

К концу второго рабочего лета с концепцией определились окончательно: классические экскурсионные туры.

Егор Павлов,

предприниматель:

— Грузия ценна, прежде всего, богатейшей историей, уникальными ландшафтами, кухней и вином. Поэтому мы не продвигаем чисто пляжный отдых или горнолыжные курорты, избегаем экзотических, экстремальных и других нестандартных приставок. Ниша, безусловно, заполненная, но наш опыт позволяет строить логистически грамотные маршруты, сочетать топовые достопримечательности с малопосещаемыми, но необычными объектами, и иметь своих клиентов — с мая по сентябрь 2017 года мы приняли в Грузии 400 человек.

Внешние обстоятельства играют на руку: Грузия на российском выездном рынке сейчас в тренде.

Супруги Павловы живут в Тбилиси, изучают грузинский язык, обзавелись друзьями, а большую часть работы делят между собой, привлекая гидов, транспорт и т.п. Получали предложения перебраться в Кутаиси, чтобы заниматься там гостиницей, но не приняли его: всё же столица – оптимальный вариант для работы в турбизнесе. Сезонность здесь не так ярко выражена, туристы прилетают круглый год, и основное количество международных рейсов приземляются именно в аэропорту Тбилиси. Отсюда удобно добираться до большинства достопримечательностей и интересных объектов.

Многие считают, что Грузия – это дешёво. Познакомившись с ценами на туры, удивляются — экономным отдых в этой стране отдых не назовёшь, особенно с текущим курсом рубля. Но благодаря росту популярности направления, усилилась конкуренции на рынке авиаперевозок. Сейчас из Москвы в Тбилиси летает "Победа", и в низкий сезон можно найти очень дешёвые билеты на перелёт.

Егор Павлов,

предприниматель:

— Средний недельный тур стоит 400-500 долларов на человека. Вдвоём – это уже 1000 долларов, плюс перелёт. После изменений курсов валют даже питание в Грузии уже не выглядит таким доступным, хотя, всё же, дешевле, чем в Москве. Средний чек на двоих в ресторане в Тбилиси около 1000 рублей, но порции, конечно, будут огромными. Многие турагентства, например, в моей родной Сибири, говорят, что такие цены у туристов в голове не укладываются, они за эти деньги скорее выберут Таиланд или Вьетнам. Понять их можно. Для сибиряка вообще идеальный отдых — пляжный.

Привет с родины

На начальном этапе Павловы не ставили амбициозных задач, планировали присмотреться к рынку, набраться опыта, и зарабатывать столько, чтобы хватало на проживание и минимальные накопления. Первое время они наслаждались размеренной и нерегламентированной жизнью, умудрились даже съездить в отпуск. Параллельно с работой постепенно сами открывали для себя Грузию/

Сегодня 70% клиентов MyGeorgia из России, на втором месте Казахстан, на третьем Украина. Дальше идут примерно в равных долях Беларусь и страны Балтии. Также есть небольшой, но устойчивый спрос от бывших соотечественников, проживающих в Израиле, на Кипре и в США.

Лето 2017 года принесло, наконец, и привет с родины. Из Новосибирска в Тбилиси после более чем 20-летнего перерыва стал летать прямой регулярный рейс, благодаря чему не только в Грузии, но и среди клиентов Павловых, туристов из Сибири стало больше.