Как пользоваться Telegram после блокировки

Создатели Telegram подготовились к тому, что мессенджер могут заблокировать. В версии 4.1 для мобильных устройств появилась возможность делиться настройками прокси-серверов, сообщает Meduza.

Что такое прокси-сервер?

Это сервер-посредник между пользователем и целевым сервером.

Прокси-сервер можно настроить внутри самого приложения Telegram.

Как обойти блокировку Telegram?

1. Найти настройки в виде ссылки с помощью специальных ботов.

2. Еще один вариант - самому выбрать сервер из списка и вручную указать настройки.

Что изменится в работе Telegram из-за использования прокси?

Минуc этого способа в том, что если все пользователи начнут подключаться к одному прокси-серверу, скорость упадет внутри мессенджера.

Может ли быть полная блокировка Telegram?

Да. По закону любой анонимайзер (неважно, прокси-сервер или другой) должен блокировать доступ к сайтам из реестра запрещенных. А если сервис откажется исполнять закон, то провайдеры заблокируют уже его адреса, сообщает Meduza.