Как пользоваться Telegram после блокировки

13 апреля суд решил заблокировать Telegram. Однако еще есть возможность пользоваться мессенджером. Altapress.ru рассказывает, что такое прокси для Telegram, и как обойти блокировку приложения.
Создатели Telegram подготовились к тому, что мессенджер могут заблокировать. В версии 4.1 для мобильных устройств появилась возможность делиться настройками прокси-серверов, сообщает Meduza.
Что такое прокси-сервер?
Это сервер-посредник между пользователем и целевым сервером.
Прокси-сервер можно настроить внутри самого приложения Telegram.
Как обойти блокировку Telegram?
1. Найти настройки в виде ссылки с помощью специальных ботов.
2. Еще один вариант - самому выбрать сервер из списка и вручную указать настройки.
Что изменится в работе Telegram из-за использования прокси?
Минуc этого способа в том, что если все пользователи начнут подключаться к одному прокси-серверу, скорость упадет внутри мессенджера.
Может ли быть полная блокировка Telegram?
Да. По закону любой анонимайзер (неважно, прокси-сервер или другой) должен блокировать доступ к сайтам из реестра запрещенных. А если сервис откажется исполнять закон, то провайдеры заблокируют уже его адреса, сообщает Meduza.
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