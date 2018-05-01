Как приготовить дома самое любимое в Швеции блюдо: фрикадельки с брусничным соусом

Шаг 1. Фрикадельки в сметанном соусе

Ингредиенты:

Котлетное мясо – 300 граммов (говядина, телятина, свинина, баранина или козлятина)

Хлеб пшеничный – 50 граммов

Молоко – 65 мл

Лук репчатый – 20 граммов

Мука – 30 граммов

Масло для жарки

Приготовление.

Хлеб замочить в молоке, добавить к мясу. Котлетную массу с добавлением сырого репчатого лука разделывают в виде шариков массой 10-12 гр., затем панируют в муке и обжаривают. После этого перекладывают в неглубокую посуду в 1-2 ряда, заливают сметанным соусом и тушат 5-10 минут до готовности.

Отпускаются фрикадельки с соусом, в котором они тушились, гарниром. Возможен дополнительный соус, в нашем случае – брусничный.

Для приготовления сметанного соуса вам понадобится: сметана 0,5 литра, по 25 граммов сливочного масла и муки. Муку слегка пассеруют без масла, охлаждают, смешивают с маслом, кладут в сметану, доведенную до кипения, размешивают. Заправляют солью и перцем, варят 3-5 минут, процеживают, доводят до кипения.

Шаг 2. Брусничный соус к фрикаделькам

Ингредиенты

Брусника: 300 граммов

Сахар: 300 граммов

Крахмал картофельный: 60 граммов

Вода: 1,5 литра

Бруснику перебирают, промывают и отжимают сок. Мезгу заливают горячей водой, кипятят 5-8 минут и процеживают. В отвар добавляют сахар и вновь нагревают до кипения. Одновременно разводят крахмал холодной кипяченой водой или охлажденным ягодным отваром. В горячий ягодный сироп сразу вливают процеженный крахмал и, помешивая, быстро доводят до кипения. После этого в него вливают ранее отжатый сок.

Бруснику можно заменить на клюкву.

Шаг 3. Гарнир

На гарнир можно приготовить брокколи, чтобы блюдо с фрикадельками выглядело ярче и аппетитнее. Часто с ними предпочитают картофель фри.

Для приготовления картофеля фри необходимо нарезанные сырые овощи промыть в холодной воде, обсушить, посыпать солью и положить в кипящее масло. Жареный картофель откидывают на дуршлаг для стекания жира, при необходимости посыпать мелкой солью.

Юлия Сёмочкина

Материал подготовлен слушателем курсов Алтайской академии гостеприимства по проекту "Журналист меняет профессию". Организаторы конкурса – крафт-клуб М2, министерство образования и науки Алтайского края, компания "Барнаул-Спецодежда".