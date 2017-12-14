Мама погибшего на железной дороге алтайского мальчика не верит в его самоубийство

В редакцию altapress.ru обратилась жительница Камня-на-Оби Оксана Штерц. 18 ноября 2017 года ее 12-летний сын Антон погиб на железной дороге. Женщина не верит в то, что ее ребенок не хотел жить, а произошедшее считает несчастным случаем. Но правоохранительные органы, по ее мнению, работают недостаточно эффективно.
Напомним, трагедия случилась утром 18 ноября. По мнению следствия, ребенок добровольно лег на рельсы перед приближавшимся поездом. Дело расследуют по п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства несовершеннолетнего"). В соцсетях и СМИ назывались разные версии случившегося, предполагали даже, что ребенка толкнули или он лег на рельсы на спор, чтобы доказать свою смелость товарищам. Мама Антона решительно отметает все слухи и утверждает: ее сын был на железной дороге один.
Незадолго до ЧП, 16 ноября, Антона Штерца вместе с его 15-летним знакомым задержали сотрудники полиции. Мальчики были в состоянии опьянения. "Скорая" доставила ребят в детское отделение больницы. Обоим оказали медпомощь. Оксана говорит, что сыну после этой истории было очень стыдно показываться на глаза своим одноклассникам и товарищам по спортивной школе, где он занимался боксом.
Оксана Штерц,
мама Антона:
— Мы в то утро с ним занимались хозяйством. Антону надо было на занятия к 11:20. Он не хотел идти в школу, а я настаивала. В какой-то момент я выпустила его из виду и начала искать, звать. А он, оказывается, пошел на железную дорогу и зашел в "карман", который находится напротив дома. И сидел там, прятался от меня. А когда я начала его звать, он услышал и перешел на другую сторону, спрятался за железнодорожный столб. Там от забора до линии более 3,5 метров. Когда ехал поезд, он вышел и помахал машинистам. Это мне сказали их жены и матери, которым они признались. А когда поезд приблизился, его просто снесло ветром, он не удержался, и его перерезало проволокой, которой обматывают грузы на поездах.
Оксана Штерц,
мама Антона:
— Вообще, когда люди попадают под поезд, от них мало что остается. А тело моего сына было только разрезано пополам, и голова с правой стороны смята. Мы были там с мужем, мы его видели. На рельсах не было никаких следов крови, ничего — тело лежало сбоку от насыпи. Антон подумал, что расстояние не опасное для жизни, он не знал, чем это обернется. Он не думал даже лечь под поезд. А машинисты говорят следствию, как сказало начальство, у них тоже семьи, дети, которых надо кормить.
Матери Антона кажется странным, что от дела отстранили первого следователя, который не придерживался версии о самоубийстве. Оксана беспокоится, что ее никак не информируют о ходе следствия. Женщина возмущена и тем, что кто-то распространил в сети фотографии ее погибшего ребенка. Она считает, что это сделали работники железной дороги.
Оксана Штерц,
мама Антона:
— Мне говорили про эти фото, сама я их не видела. Рассказывали, что на одной фотографии тело лежит на насыпи, а на другой — на рельсах. Вопрос: зачем было двигать тело до приезда следователей? Чтобы обустроить все так, будто он сам лег под поезд? У моего ребенка были планы на жизнь, он должен был ехать на сборы, был зачислен в школу олимпийского резерва.
Женщина говорит, что дети из Камня-на-Оби часто играют на железнодорожной насыпи и даже после гибели ее сына не боятся это делать. Она говорит, что ее ребенок не первый пострадавший, и может быть не последним.
В Западно-Сибирском СУТ СК России altapress.ru сообщили, что дело ведут следователи Барнаульского СО на транспорте совместно с сотрудниками Алтайского ЛУ МВД России. Назначен ряд судебных экспертиз, но их результатов стоит ждать не раньше, чем через 1-2 месяца со дня происшествия. Алтайский филиал ЗСЖД проводит служебное расследование по данному случаю. Следователи запросили эти материалы и данные о проведении всех документов о профилактических мероприятиях на железной дороге.
После запроса altapress.ru семью Штерц посетили сотрудники Барнаульского СО на транспорте и проинформировали о ходе следствия. Оксана намерена обратиться в прокуратуру в случае, если правоохранители будут настаивать на версии о самоубийстве.
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