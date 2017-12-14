Мама погибшего на железной дороге алтайского мальчика не верит в его самоубийство

Напомним, трагедия случилась утром 18 ноября. По мнению следствия, ребенок добровольно лег на рельсы перед приближавшимся поездом. Дело расследуют по п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства несовершеннолетнего"). В соцсетях и СМИ назывались разные версии случившегося, предполагали даже, что ребенка толкнули или он лег на рельсы на спор, чтобы доказать свою смелость товарищам. Мама Антона решительно отметает все слухи и утверждает: ее сын был на железной дороге один.

Незадолго до ЧП, 16 ноября, Антона Штерца вместе с его 15-летним знакомым задержали сотрудники полиции. Мальчики были в состоянии опьянения. "Скорая" доставила ребят в детское отделение больницы. Обоим оказали медпомощь. Оксана говорит, что сыну после этой истории было очень стыдно показываться на глаза своим одноклассникам и товарищам по спортивной школе, где он занимался боксом.

Оксана Штерц,

мама Антона:

— Мы в то утро с ним занимались хозяйством. Антону надо было на занятия к 11:20. Он не хотел идти в школу, а я настаивала. В какой-то момент я выпустила его из виду и начала искать, звать. А он, оказывается, пошел на железную дорогу и зашел в "карман", который находится напротив дома. И сидел там, прятался от меня. А когда я начала его звать, он услышал и перешел на другую сторону, спрятался за железнодорожный столб. Там от забора до линии более 3,5 метров. Когда ехал поезд, он вышел и помахал машинистам. Это мне сказали их жены и матери, которым они признались. А когда поезд приблизился, его просто снесло ветром, он не удержался, и его перерезало проволокой, которой обматывают грузы на поездах.

Оксана Штерц,

мама Антона:

— Вообще, когда люди попадают под поезд, от них мало что остается. А тело моего сына было только разрезано пополам, и голова с правой стороны смята. Мы были там с мужем, мы его видели. На рельсах не было никаких следов крови, ничего — тело лежало сбоку от насыпи. Антон подумал, что расстояние не опасное для жизни, он не знал, чем это обернется. Он не думал даже лечь под поезд. А машинисты говорят следствию, как сказало начальство, у них тоже семьи, дети, которых надо кормить.

Матери Антона кажется странным, что от дела отстранили первого следователя, который не придерживался версии о самоубийстве. Оксана беспокоится, что ее никак не информируют о ходе следствия. Женщина возмущена и тем, что кто-то распространил в сети фотографии ее погибшего ребенка. Она считает, что это сделали работники железной дороги.

Оксана Штерц,

мама Антона:

— Мне говорили про эти фото, сама я их не видела. Рассказывали, что на одной фотографии тело лежит на насыпи, а на другой — на рельсах. Вопрос: зачем было двигать тело до приезда следователей? Чтобы обустроить все так, будто он сам лег под поезд? У моего ребенка были планы на жизнь, он должен был ехать на сборы, был зачислен в школу олимпийского резерва.

Женщина говорит, что дети из Камня-на-Оби часто играют на железнодорожной насыпи и даже после гибели ее сына не боятся это делать. Она говорит, что ее ребенок не первый пострадавший, и может быть не последним.

В Западно-Сибирском СУТ СК России altapress.ru сообщили, что дело ведут следователи Барнаульского СО на транспорте совместно с сотрудниками Алтайского ЛУ МВД России. Назначен ряд судебных экспертиз, но их результатов стоит ждать не раньше, чем через 1-2 месяца со дня происшествия. Алтайский филиал ЗСЖД проводит служебное расследование по данному случаю. Следователи запросили эти материалы и данные о проведении всех документов о профилактических мероприятиях на железной дороге.

После запроса altapress.ru семью Штерц посетили сотрудники Барнаульского СО на транспорте и проинформировали о ходе следствия. Оксана намерена обратиться в прокуратуру в случае, если правоохранители будут настаивать на версии о самоубийстве.