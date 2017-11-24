Канал "православного большинства" прекращает свое ТВ-вещание

Телеканал "Царьград" с 1 декабря прекращает вещание, сообщила Национальная ассоциация телевещателей (НАТ).
Телеканал "Царьград" начал выходить в 2015 году. Он позиционирует себя как консервативный информационно-аналитический телеканал, освещающий события в России и мире с точки зрения русского православного большинства, пишет Газета.ру.
В сфере профессиональных интересов телеканала — внутренняя и внешняя политика России, геополитика, международные отношения, культура, традиции, религия.
Представители телеканала позже заявили, что он не закрывается, а меняет формат вещания. Гендиректор "Царьграда" Елена Шаройкина утверждает, что канал теперь будет вещать в интернете, чтобы привлечь более молодую аудиторию. "Нам бы хотелось, чтобы консервативных русских людей становилось больше. Поэтому принято решение прекратить выходить в кабеле и спутнике и начать транслировать программы только в интернете", — заявила Шаройкина.
В августе Ura.ru сообщило что "Царьград" могут закрыть из-за того, что "создатели телеканала так и не смогли найти нишу в сегменте провластных медиа". Однако владелец "Царьграда" Константин Малофеев заявил: "Не дождетесь!"
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