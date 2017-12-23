Кандидатом в президенты России от КПРФ может стать бывший единоросс

Накануне пленум ЦК КПРФ единогласно принял решение рекомендовать съезду выдвинуть Грудинина в президенты. При этом председателя партии Геннадия Зюганова пленум предложил на должность руководителя Высшего совета народно-патриотических сил, который станет штабом выборной компании. Совет будет сформирован перед выборами ориентировочно в составе 35-40 членов, в него войдут несколько десятков наиболее авторитетных коммунистов и представителей народно-патриотического блока.

"Основной вопрос съезда - вопрос об участии КПРФ в избирательной кампании по выборам президента РФ", - заявил ТАСС зампредседателя ЦК партии Юрий Афонин. Он сообщил, что на съезде выступит лидер КПРФ, который озвучит программу коммунистов на предстоящих выборах.

Грудинин является беспартийным, но пойдёт на выборы от КПРФ и широких народно-патриотических сил. Афонин отметил, что одновременное выдвижение Грудинина кандидатом в президенты от коммунистической партии и Геннадия Зюганова на должность руководителя Высшего Совета народно-патриотических сил было воспринято "с большим воодушевлением, потому что данное решение означает ведущую роль Зюганова в ходе избирательной кампании по выборам президента и его беспрекословное лидерство в КПРФ".

Трудно объяснить, почему Геннадий Зюганов ранее обещал выдвинуть свою кандидатуру, а теперь от этой темы отказывается, сказал "Известиям" глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. По его мнению, избирателя это может удивить и озадачить.

На всех президентских выборах, в которых участвовала КПРФ, Зюганов бессменно баллотировался в президенты. Лишь однажды - в 2004 году - от коммунистов выдвигался Николай Харитонов, который занял по итогам выборов второе место.

КПРФ, как парламентской партии, не нужно будет собирать подписи. Выборы главы государства пройдут в России 18 марта 2018 года.