Катышки и мифы об опасности: в Роскачестве устроили "большую стирку" порошкам известных брендов

Роскачество провело исследование стиральных порошков, продающихся в России. Организация признала все изученные образцы — как отечественные, так и западные — безопасными, однако не нашло средства, которое идеально отстирывало бы пятна, сообщает РБК.
Зачастую порошки призваны лишь освежить белье, говорится в исследовании стирального порошка.
Эксперты изучили 31 бренд, в том числе Ariel, Tide, Persil, Amway, Bimax, Meine Liebe, Sarma, Sorti, Burti Color, "Аист", "Биолан", "Миф", "Обычный порошок", "Пемос". Большинство изучаемых порошков (22) было произведены в России. Остальные были поставлены из Германии, Австралии, Белоруссии, Бельгии, Дании, США и Южной Кореи.
Ни один из порошков не оказался способен универсально отстирать все пятна. Выяснилось, что чем меньше химических компонентов в порошке, чем больше его экологичность, тем хуже отстирывающая способность средства.
По итогам проверки безопасности ни один образец не оказал раздражающего действия на кожу и слизистую глаз при рекомендованном на упаковке режиме применения. Исследованные порошки не вызывают аллергии и интоксикации при вдыхании небольшого количества частиц порошка или при их попадании в желудок, а также не нарушают обмена веществ при попадании в кровь через кожу. "То есть если порошком не мыть руки, а пользоваться только по инструкции, вреда он не принесет. И все мифы о прямой опасности стирального порошка и входящих в него поверхностно-активных веществ (ПАВ, расщепляют загрязнения и растворяют их в воде) и фосфатов (снижают жесткость воды) не имеют никакого отношения к реальности", — подчеркнули в ведомстве. Кроме того, исследование установило, что количество ПАВ, остающихся на вещах после стирки, не превышает норму и не несет опасности для здоровья, пишет bfm.ru.
В исследовании было проверено и влияние стиральных порошков на ткани. Уже после 25 стирок при 40 градусах в четырех случаях вещи посерели, в девяти — пожелтели, в семи — потеряли прочность по ширине, по длине или обоим параметрам сразу. В разной степени цвет потеряли все вещи уже после 15 стирок. "Зато катышки на этих вещах не появились ни в одном из случаев", — подчеркнули в Роскачестве.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.