Катышки и мифы об опасности: в Роскачестве устроили "большую стирку" порошкам известных брендов

Зачастую порошки призваны лишь освежить белье, говорится в исследовании стирального порошка.

Эксперты изучили 31 бренд, в том числе Ariel, Tide, Persil, Amway, Bimax, Meine Liebe, Sarma, Sorti, Burti Color, "Аист", "Биолан", "Миф", "Обычный порошок", "Пемос". Большинство изучаемых порошков (22) было произведены в России. Остальные были поставлены из Германии, Австралии, Белоруссии, Бельгии, Дании, США и Южной Кореи.

Ни один из порошков не оказался способен универсально отстирать все пятна. Выяснилось, что чем меньше химических компонентов в порошке, чем больше его экологичность, тем хуже отстирывающая способность средства.

По итогам проверки безопасности ни один образец не оказал раздражающего действия на кожу и слизистую глаз при рекомендованном на упаковке режиме применения. Исследованные порошки не вызывают аллергии и интоксикации при вдыхании небольшого количества частиц порошка или при их попадании в желудок, а также не нарушают обмена веществ при попадании в кровь через кожу. "То есть если порошком не мыть руки, а пользоваться только по инструкции, вреда он не принесет. И все мифы о прямой опасности стирального порошка и входящих в него поверхностно-активных веществ (ПАВ, расщепляют загрязнения и растворяют их в воде) и фосфатов (снижают жесткость воды) не имеют никакого отношения к реальности", — подчеркнули в ведомстве. Кроме того, исследование установило, что количество ПАВ, остающихся на вещах после стирки, не превышает норму и не несет опасности для здоровья, пишет bfm.ru.

В исследовании было проверено и влияние стиральных порошков на ткани. Уже после 25 стирок при 40 градусах в четырех случаях вещи посерели, в девяти — пожелтели, в семи — потеряли прочность по ширине, по длине или обоим параметрам сразу. В разной степени цвет потеряли все вещи уже после 15 стирок. "Зато катышки на этих вещах не появились ни в одном из случаев", — подчеркнули в Роскачестве.