Где в Барнауле можно покататься на коньках

В мэрии Барнаула рассказали, где горожане могут покататься на коньках. В краевой столице работают 22 катка.
Найти наиболее удобно расположенный или ближайший к дому каток можно на карте. Катки в Барнауле будут работать каждый день на протяжении новогодних каникул и всего зимнего сезона.
Кроме того, в Барнауле работают 32 хоккейных коробки. Узнать их адреса можно на сайте мэрии.
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