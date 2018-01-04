Где в Барнауле можно покататься на коньках

Найти наиболее удобно расположенный или ближайший к дому каток можно на карте. Катки в Барнауле будут работать каждый день на протяжении новогодних каникул и всего зимнего сезона.

Кроме того, в Барнауле работают 32 хоккейных коробки. Узнать их адреса можно на сайте мэрии.