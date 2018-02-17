Казахский школьник вызвал на бой детей Кадырова

Отец мальчика сообщил, что сначала Абай занимался кикбоксингом. Смешанными боевыми искусствами увлекся после того, как решил вызвать на бой детей Рамзана Кадырова.

"Кикбоксингом он занимается с восьми лет, еще когда мы жили в Астане. Тогда он стал чемпионом среди сверстников и через два года тоже стал чемпионом города среди десятилетних. Год назад прошли бои в лиге клуба „Ахмат“, когда дети Кадырова взяли единственный профессиональный пояс ММА для десятилетних, Абай загорелся целью вызвать их на поединок. Мы ему тогда не разрешили, потому что у него нет навыков борьбы. Он вплотную занялся борьбой и теперь готов", — рассказал отец мальчика Tengrinews.kz.

Издание отмечает, что в случае согласия детей президента Чечни бой планируют провести по правилам ММА. Дети Кадырова Ахмад (десять лет) и Адам (девять лет) подходят казахстанцу Абаю и по возрасту, и по весовой категории.