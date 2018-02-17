Казахский школьник вызвал на бой детей Кадырова

Десятилетний Абай Тажибай из Алма-Аты вызвал на бой сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова. Он намерен отвоевать у них пояс ММА, пишет znak.com.
Отец мальчика сообщил, что сначала Абай занимался кикбоксингом. Смешанными боевыми искусствами увлекся после того, как решил вызвать на бой детей Рамзана Кадырова.
"Кикбоксингом он занимается с восьми лет, еще когда мы жили в Астане. Тогда он стал чемпионом среди сверстников и через два года тоже стал чемпионом города среди десятилетних. Год назад прошли бои в лиге клуба „Ахмат“, когда дети Кадырова взяли единственный профессиональный пояс ММА для десятилетних, Абай загорелся целью вызвать их на поединок. Мы ему тогда не разрешили, потому что у него нет навыков борьбы. Он вплотную занялся борьбой и теперь готов", — рассказал отец мальчика Tengrinews.kz.
Издание отмечает, что в случае согласия детей президента Чечни бой планируют провести по правилам ММА. Дети Кадырова Ахмад (десять лет) и Адам (девять лет) подходят казахстанцу Абаю и по возрасту, и по весовой категории.
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