Ким Чен Ын решил наладить отношения с Южной Кореей

Вчера, 17:06.
Политика

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о необходимости создания условий для улучшения отношений с Южной Кореей, пишут РИА Новости.

Ким Чен Ын.
Ким Чен Ын. Фото: vk.com.

"Север и Юг не должны быть связаны прошлым. Необходимо улучшить отношения между Севером и Югом и совершить прорыв в деле воссоединения", — сказано в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

В заявлении речь идет не только о нормализации отношений между Пхеньяном и Сеулом, но и о примирении и воссоединении нации.

Ранее представители Южной Кореи и КНДР впервые за долгое время обсудили двусторонние отношения, в том числе возможность участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за диалог между Сеулом и Пхеньяном. Американский лидер не исключил, что и Вашингтон может позднее присоединиться к этому процессу.

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