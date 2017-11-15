Кинокритик ответил на выпад Дюжева о "туфте и лабуде" для россиян

Ранее Дмитрий Дюжев в программе "Без обид" латвийского телеканала LTV заявил, что российские зрители заслуживают "бездарные сериалы, лабуду и туфту". Поводом для обиды стал случай, который произошел с актером в очереди в аэропорту. У большинства пассажиров были билеты в эконом-класс, однако актера не пустили без очереди, несмотря на его билет в бизнес-класс. "Это все говорит о том, что это правильно, что для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете. Получается, вы заслуживаете того продукта, который вы смотрите", — заявил он.

"Снимать хорошее, талантливое кино гораздо тяжелее, чем бездарные вещи вроде фильма "Беременный". Зритель смотрит всякую ерунду из-за отсутствия выбора. Если бы сегодня были фильма уровня Гайдая, все бы смотрели фильмы Гайдая. Кино — это часть культуры, оно должно демонстрировать нравственные ориентиры", — пояснил Баженов.

В то же время он назвал "очень странной" позицию Дюжева: "У меня вопрос к Дюжеву: с чего зрителю быть культурным, если сам актер снимается в таких фильмах? Что он продвигает своими творчеством, какие ценности?".

По мнению критика, Дюжев никоим образом не пытается исправить ситуацию. "Получается, что ему просто выгодно сняться в каком-нибудь очередном "Беременном", получить бабло и накормить зрителя дерьмом, превратив тем самым самого зрителя в дерьмо", — резюмировал собеседник агентство.