Китайцы испытывают авианосец собственного производства

Китайцы строили авианосец "Type 001A" с 2013 года. Год назад – в 2017-м – его спустили на воду. Это судно длинной 315 метров, шириной — 75 метров. Оно весит 70 тысяч тонн. Крейсерская скорость — 31 морской узел.

"Туре" — первый авианосец, который построили в КНР. До этого страна располагала только судном "Ляонин", которое купила у Украины.