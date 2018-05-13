Китайцы испытывают авианосец собственного производства

Китай начал испытания первого авианосца собственного производства. В первый рейс судно отправилось утроим 13 мая, сообщает Life.
Китайцы строили авианосец "Type 001A" с 2013 года. Год назад – в 2017-м – его спустили на воду. Это судно длинной 315 метров, шириной — 75 метров. Оно весит 70 тысяч тонн. Крейсерская скорость — 31 морской узел.
"Туре" — первый авианосец, который построили в КНР. До этого страна располагала только судном "Ляонин", которое купила у Украины.
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