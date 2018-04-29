Лайфхак: 7 полезных штук с AliExpess

Бытовые мелочи способны сделать нашу жизнь удобнее. Правда, о существовании многих из них мы даже не догадываемся, пока не увидим в продаже. Altapress.ru собрал подборку недорогих и полезных товаров с AliExpess.
Ручка для пакетов
Удобная ручка поможет, когда у вас много тяжелых покупок: узкие пакетные ручки не будут впиваться в руки.
Кондитерский мешок
Силиконовый кондитерский мешок позволит красиво украсить кремом кексы и торты.
Мини-прихватки
Силиконовые прихватки против скольжения позволят не обжечься, когда нужно снять с плиты горячую посуду.
Отделитель желтка
Пластиковый отделитель желтка от белка — полезное "изобретение" для тех, кто любит готовить суфле, бисквитные торты или заварной крем.
"Чесалка" для спины
"Спиночес" — телескопическая ручка для почесывания спины. Простой массажер для тех, кто не может дотянуться до всех зон спины.
Ручной насос для шариков
Насос для воздушных шаров поможет тем, кто готовит вечеринку. Сделан из пластика. Воздух накачивает вручную.
Сплиттер для люстры
Когда света от люстры не хватает, можно использовать специальный сплиттер: он позволит вставить две лампочки в обычный патрон.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.