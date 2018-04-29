Лайфхак: 7 полезных штук с AliExpess

Ручка для пакетов Удобная ручка поможет, когда у вас много тяжелых покупок: узкие пакетные ручки не будут впиваться в руки.

Кондитерский мешок Силиконовый кондитерский мешок позволит красиво украсить кремом кексы и торты.

Мини-прихватки Силиконовые прихватки против скольжения позволят не обжечься, когда нужно снять с плиты горячую посуду.

Отделитель желтка Пластиковый отделитель желтка от белка — полезное "изобретение" для тех, кто любит готовить суфле, бисквитные торты или заварной крем.

"Чесалка" для спины "Спиночес" — телескопическая ручка для почесывания спины. Простой массажер для тех, кто не может дотянуться до всех зон спины.

Ручной насос для шариков Насос для воздушных шаров поможет тем, кто готовит вечеринку. Сделан из пластика. Воздух накачивает вручную.