Лайфхак: 7 полезных штук с AliExpess

Сегодня, 13:15.
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Бытовые мелочи способны сделать нашу жизнь удобнее. Правда, о существовании многих из них мы даже не догадываемся, пока не увидим в продаже. Altapress.ru собрал подборку недорогих и полезных товаров с AliExpess. 

Компьютер. Телефон.
Компьютер. Телефон. Фото: СС0.

Ручка для пакетов

Удобная ручка поможет, когда у вас много тяжелых покупок: узкие пакетные ручки не будут впиваться в руки.

Ручка для пакетов.
Ручка для пакетов

Кондитерский мешок

Силиконовый кондитерский мешок позволит красиво украсить кремом кексы и торты. 

Силиконовый кондитерский мешок.
Силиконовый кондитерский мешок

Мини-прихватки

Силиконовые прихватки против скольжения позволят не обжечься, когда нужно снять с плиты горячую посуду.

Силиконовые мини-прихватки.
Силиконовые мини-прихватки

Отделитель желтка

Пластиковый отделитель желтка от белка — полезное "изобретение" для тех, кто любит готовить суфле, бисквитные торты или заварной крем. 

Отделитель желтка от белка.
Отделитель желтка от белка

"Чесалка" для спины

"Спиночес" — телескопическая ручка для почесывания спины. Простой массажер для тех, кто не может дотянуться до всех зон спины.

Чесалка для спины.
Чесалка для спины

Ручной насос для шариков

Насос для воздушных шаров поможет тем, кто готовит вечеринку. Сделан из пластика. Воздух накачивает вручную. 

Насос для воздушных шариков.
Насос для воздушных шариков

Сплиттер для люстры

Когда света от люстры не хватает, можно использовать специальный сплиттер: он позволит вставить две лампочки в обычный патрон. 

Сплиттер для люстры.
Сплиттер для люстры

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