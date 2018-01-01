Константина Эрнста обвинили в деградации Первого канала

Болельщик ЧМ-2018 по футболу Геннадий Гордеев требует уволить гендиректора Первого канала Константина Эрнста, сообщает "Рамблер". Житель поселка Каменоломни Ростовской области опубликовал петицию на change.org, потому что телевидение давно перестало радовать и просвещать, а в дни трансляции футбола непрофессионализм перешел все рамки.

Телевидение.

Смотреть Первый канал из-за крайне нелепых передач невозможно, болельщики массово смеются и хватаются за голову от недоумения, — считает Геннадий. Раньше же россиянин смотрел со своим ребенком "Джунгли зовут", "Звездный час", "До 16 и старше", а также ему нравилась сетка вещания для взрослых.

"Единственный вариант, который способен изменить ситуацию, немедленное увольнение генерального директора Константина Эрнста, как главное виновника сложившейся ситуации", — подытожил автор петиции.

Ранее в России прозвучали призывы уволить Эрнста за то, что в эфире ЧМ-2018 по футболу комментаторы допустили мат, а редакторы прогадали с концепцией заполнения межфутбольного эфирного пространства.