Звезда мирового блюза Lil Jimmy Reed выступит в Барнауле

Своё прозвище Lil Jimmy Reed получил, когда играл с легендарным Jimmy Reed. Как-то раз тот выпил лишнего и не смог выйти на сцену. Леон, знавший весь репертуар своего кумира, отыграл несколько концертов за него. Публика осталась довольна, а за Аткинсом закрепилось новое имя Lil Jimmy Reed.

Он выступал на одной сцене с такими звездами, как BB King, Ike Turner, Little Milton, Bobby Blue Bland, Marvin Sease, Clarence Carter и другими.

В 1995 году Lil Jimmy Reed получил награду Alabama Blues Treasure, как лучший блюзовый гармошечник года.

Леон Аткинс много гастролирует по миру и особенно часто выступает в Европе.

Концерт состоится 18 мая 2018 г.

в Государственной филармонии Алтайского края.

Начало в 19.00.

12+