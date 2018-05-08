Звезда мирового блюза Lil Jimmy Reed выступит в Барнауле

Leon Atkins, больше известный как Lil Jimmy Reed, — один из последних представителей классического луизинского блюза. Он родился в конце 30-х годов и учился играть у Slim Harpo и Lightnin' Slim.
Своё прозвище Lil Jimmy Reed получил, когда играл с легендарным Jimmy Reed. Как-то раз тот выпил лишнего и не смог выйти на сцену. Леон, знавший весь репертуар своего кумира, отыграл несколько концертов за него. Публика осталась довольна, а за Аткинсом закрепилось новое имя Lil Jimmy Reed.
Он выступал на одной сцене с такими звездами, как BB King, Ike Turner, Little Milton, Bobby Blue Bland, Marvin Sease, Clarence Carter и другими.
В 1995 году Lil Jimmy Reed получил награду Alabama Blues Treasure, как лучший блюзовый гармошечник года.
Леон Аткинс много гастролирует по миру и особенно часто выступает в Европе.
Концерт состоится 18 мая 2018 г.
в Государственной филармонии Алтайского края.
Начало в 19.00.
12+
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