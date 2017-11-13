Красиво жить не запретишь: из ямальского бюджета "утекло" 8 млн рублей на унитаз

В гостиничном комплексе "Ямальский", расположенном в 10 км от Салехарда, ввели в эксплуатацию "инвестиционно-инновационный объект", пишет "Новая газета". Под объектом имеется в виду туалетная комната, один эксклюзивный унитаз в которой стоит более 8 млн рублей.
Этот гостиничный комплекс известен как резиденция губернатора.
Унитаз по спецзаказу стоимостью 8,4 млн рублей проходит по документам как "дизайн-проект фарфор белоснежный Венеция".
В пресс-службе губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина заявили на запрос РБК, что "ремонт сантехники проводился несколько лет назад в гостиничном комплексе, включал объемный перечень работ. "Ямальский" принимает гостей российского и международного уровней, является одним из лучших в Салехарде и должен отвечать требованиям удобств и безопасности подобного уровня отелей".
Там добавили, что глава региона не проживает в гостиничном комплексе.
Кроме этого в пресс-службе заявили, что в статье "Новой газеты" "суммы и факты искажены. В судебном порядке это будет доказано на основании реальных документов", пишет polit.ru.
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