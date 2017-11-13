Красиво жить не запретишь: из ямальского бюджета "утекло" 8 млн рублей на унитаз

Этот гостиничный комплекс известен как резиденция губернатора.

Унитаз по спецзаказу стоимостью 8,4 млн рублей проходит по документам как "дизайн-проект фарфор белоснежный Венеция".

В пресс-службе губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина заявили на запрос РБК, что "ремонт сантехники проводился несколько лет назад в гостиничном комплексе, включал объемный перечень работ. "Ямальский" принимает гостей российского и международного уровней, является одним из лучших в Салехарде и должен отвечать требованиям удобств и безопасности подобного уровня отелей".

Там добавили, что глава региона не проживает в гостиничном комплексе.

Кроме этого в пресс-службе заявили, что в статье "Новой газеты" "суммы и факты искажены. В судебном порядке это будет доказано на основании реальных документов", пишет polit.ru.