Крупная омская сеть гипермаркетов намерена открыть несколько магазинов в Алтайском крае

Крупная омская сеть гипермаркетов "Низкоцен" планирует в 2018 году открыть 15 гипермаркетов в Алтайском крае и Кемеровской области, пишет портал "Коммерческие вести" со ссылкой на совладельца сети Виктора Шкуренко.
Совладелец не уточнил, где именно руководство планирует открыть магазины в Алтайском крае и Кузбассе.
По данным официального сайта компании, в Алтайском крае уже работает три гипермаркета сети "Низкоцен", а также 31 — в Омской области, 15 — в Новосибирской области, 13 — в Тюменской области.
Цифра
65 магазинов сети "Низкоцен" работает в Сибири и Казахстане.
Справка
"Низкоцен" — продуктовый склад-магазин, крупная омская сеть гипермаркетов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.