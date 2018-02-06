Крупная омская сеть гипермаркетов намерена открыть несколько магазинов в Алтайском крае

Совладелец не уточнил, где именно руководство планирует открыть магазины в Алтайском крае и Кузбассе.

По данным официального сайта компании, в Алтайском крае уже работает три гипермаркета сети "Низкоцен", а также 31 — в Омской области, 15 — в Новосибирской области, 13 — в Тюменской области.

Цифра

65 магазинов сети "Низкоцен" работает в Сибири и Казахстане.

Справка

"Низкоцен" — продуктовый склад-магазин, крупная омская сеть гипермаркетов.