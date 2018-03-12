Кто такая Юлия Самойлова, которая будет представлять Россию на "Евровидении" в 2018 году

Сегодня, 17:48.
Культура

Певица Юлия Самойлова представит Россию на конкурсе "Евровидение — 2018" в Португалии. "Первый канал" уже продемонстрировал клип, с которым певица будет выступать на конкурсе.

Юлия Самойлова в клипе на песню "I Won't Break".
Юлия Самойлова в клипе на песню "I Won't Break". Фото: Скриншот видео Eurovision Song Contest в youtube.com.

Что известно о представительнице России на "Евровидении"?

Певица Юлия Самойлова родом из Республики Коми. Ей 28 лет. Она с детства участвовала в музыкальных конкурсах. В 14 лет девушка стала лауреатом фестиваля "На крыльях мечты". Финалист третьего сезона проекта "Фактор А". Алла Пугачева лично отметила Юлию премией "Золотая звезда Аллы".

Юлия Самойлова с детства страдает спинальной мышечной атрофией. Первую группу инвалидности она получила в детстве. К таким последствиям привела неудачно сделанная прививка от полиомиелита. Юлия Самойлова передвигается на инвалидной коляске. 

Почему Юлия Самойлова не выступила на "Евровидении — 2017" в Украине?

Юлия Самойлова должна была выступить на "Евровидении" в Киеве в 2017 году. Тогда Служба безопасности Украины запретила певице въезд на территорию страны из-за ее выступления в Крыму в июне 2015 года. "Первый канал" и ВГТРК дали обещание, что Самойлова представит Россию на конкурсе в 2018 году.

С какой песней Юлия Самойлова выступит на "Евровидении — 2018"?

Российская конкурсантка исполнит песню "I Won't Break" ("Я не сломаюсь"), видео на песню снял режиссер Алексей Голубев. Авторы песни — Леонид Гуткин (ранее помогал Дине Гариповой и Полине Гагариной с песнями для "Евровидения"), Нэтта Нимроди, Арье Бурштейн. Клип опубликован на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Клип получил большое количество неоднозначных отзывов интернет-пользователей: многие зрители ставят "дизлайки" и говорят о низком качестве ролика.

Когда и где пройдет "Евровидение — 2018"?

"Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран.

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