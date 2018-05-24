Кудрин назвал снижение цен на нефть в ближайшие три года "большим риском"

Эксперт высказал свое мнение на экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге (ПМЭФ).

Алексей Кудрин,

глава Счетной палаты РФ:

— Понятно, что сейчас высокая цена на нефть, начался рост и вроде резервы тратить мы не будем, но цена может через год, два или три снова стать 50 долларов. Это первый большой риск.

17 мая 2018 года цена на нефть превысила отметку $80 за баррель. Это произошло впервые с ноября 2014 года. В недавнем отчете Bank of America Merrill Lynch аналитики допустили повышение котировок до $100 за баррель к первой половине 2019 года. Это очень много — еще в январе 2016-го нефть стоила меньше $30, отмечает Meduza.