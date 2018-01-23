Кульно и зачетно. Карлин рассказал, где молодежь может поиграть в "Манчкин" и "Берсерк"

Напомним, что глава региона побывал во дворце 17 января. Осмотрев здание и поговорив с сотрудниками и арендаторами, Александр Карлин нашел, что само учреждение и организация рабочего пространства в нем находятся в неудовлетворительном состоянии. Поэтому он предложил не только провести реконструкцию, опираясь на реальные возможности краевого бюджета, но и перестроить работу.

Тогда губернатор выдвинул идею во время ремонта перестроить КДМ в стиле "лофт", подразумевающим авангардный характер интерьера с урбанистическим минимализмом. Также Карлин обратился к работающим в КДМ людям, чтобы те сами выдвигали идеи по переустройству своей работы с молодежью во дворце.

Эти же идеи глава края развил и в своем блоге.

Так, Александр Карлин сказал, что уже сейчас в здании есть "все возможности для организации современного молодежного пространства, позволяющего вместить до полутысячи человек". Он похвалил хорошую акустику в зале КДМ, сказал, что там "много воздуха", что создает "огромное поле деятельности для создания музыкальных, визуальных, анимационных спецэффектов".

Поэтому Александр Карлин задается вопросом, почему бы во дворец не приглашать молодых режиссеров из краевых театров, которые помогли бы привнести "элементы новаторской режиссуры в организацию мероприятий". Также губернатор высказал и другие смелые решения по организации работы в КДМ.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Не понимаю, какие факторы препятствуют созданию отдельных площадок под столь любимые молодежью настольные игры типа "Манчкин", "Берсерк", "Колонизаторы". Или обустройству квест-комнат… Молодая часть нашего общества с удовольствием придет во Дворец - при условии, если там станет "кульно". И будет участвовать в "зачетных" проектах. И "вовлекаться в реализацию молодежной политики".

Причем, если эти идеи разовьются в пространстве Краевого дворца молодежи, их, по мнению губернатора, можно будет тиражировать "в десятках и сотнях городских и сельских территорий края, в сельских клубах, Домах культуры, библиотеках и спортивных комплексах".

И в конце своего поста Александр Карлин заверил, что инвестиции для перестройки КДМ найдутся: "не только финансовые, но и интеллектуальные". Губернатор пообещал, что будет держать этот вопрос на своем личном контроле.