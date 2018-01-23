Кульно и зачетно. Карлин рассказал, где молодежь может поиграть в "Манчкин" и "Берсерк"

Губернатор Алтайского края после поездки в Краевой дворец молодежи (КДМ) написал в своем блоге о том, как может развиваться это учреждение. По мнению Александра Карлина, КДМ "требует ремонта, и не только в строительном смысле слова".
Напомним, что глава региона побывал во дворце 17 января. Осмотрев здание и поговорив с сотрудниками и арендаторами, Александр Карлин нашел, что само учреждение и организация рабочего пространства в нем находятся в неудовлетворительном состоянии. Поэтому он предложил не только провести реконструкцию, опираясь на реальные возможности краевого бюджета, но и перестроить работу.
Тогда губернатор выдвинул идею во время ремонта перестроить КДМ в стиле "лофт", подразумевающим авангардный характер интерьера с урбанистическим минимализмом. Также Карлин обратился к работающим в КДМ людям, чтобы те сами выдвигали идеи по переустройству своей работы с молодежью во дворце.
Эти же идеи глава края развил и в своем блоге.
Так, Александр Карлин сказал, что уже сейчас в здании есть "все возможности для организации современного молодежного пространства, позволяющего вместить до полутысячи человек". Он похвалил хорошую акустику в зале КДМ, сказал, что там "много воздуха", что создает "огромное поле деятельности для создания музыкальных, визуальных, анимационных спецэффектов".
Поэтому Александр Карлин задается вопросом, почему бы во дворец не приглашать молодых режиссеров из краевых театров, которые помогли бы привнести "элементы новаторской режиссуры в организацию мероприятий". Также губернатор высказал и другие смелые решения по организации работы в КДМ.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Не понимаю, какие факторы препятствуют созданию отдельных площадок под столь любимые молодежью настольные игры типа "Манчкин", "Берсерк", "Колонизаторы". Или обустройству квест-комнат… Молодая часть нашего общества с удовольствием придет во Дворец - при условии, если там станет "кульно". И будет участвовать в "зачетных" проектах. И "вовлекаться в реализацию молодежной политики".
Причем, если эти идеи разовьются в пространстве Краевого дворца молодежи, их, по мнению губернатора, можно будет тиражировать "в десятках и сотнях городских и сельских территорий края, в сельских клубах, Домах культуры, библиотеках и спортивных комплексах".
И в конце своего поста Александр Карлин заверил, что инвестиции для перестройки КДМ найдутся: "не только финансовые, но и интеллектуальные". Губернатор пообещал, что будет держать этот вопрос на своем личном контроле.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.