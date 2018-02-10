Лавров заявил, что большинство стран считает Россию гарантом стабильности

Большинство стран воспринимают Россию в качестве естественного гаранта глобальной стабильности, заявил глава МИД Сергей Лавров в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника. Об этом сообщает РИА Новости.
"Подавляющее большинство государств мира рассматривают Россию в качестве естественного гаранта глобальной стабильности, защитницы ключевых принципов межгосударственного общения", — считает Лавров.
Министр считает, что Россия наращивает "конструктивное взаимодействие в самых разных форматах с многочисленными зарубежными партнерами на всех континентах, способствуя формированию благоприятных внешних предпосылок для динамичного внутреннего развития страны", а также продвигает конструктивную повестку дня, нацеленную на "объединение усилий всего мирового сообщества перед лицом террористической угрозы и других глобальных вызовов".
"Наша самостоятельная, отвечающая национальным интересам линия в мировых делах опирается на поддержку российского общества. Никакие угрозы и давление к ее пересмотру не приведут", — уверен Лавров.
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