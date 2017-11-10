20-летнюю жительницу Алтая будут судить за экстремистский комментарий

Жительницу Горно-Алтайска обвиняют в возбуждении ненависти или вражды, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, 2 апреля 2017 года девушка написала на своей странице в одной из социальных сетей комментарий. Она хотела разжечь ненависть и вызвать вражду к людям на почве религии.
Девушка признала свою вину и раскаялась.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
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