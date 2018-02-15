Лорд Уимблдонский обвинил Россию в создании вируса NotPetya

Министр по делам содружества и ООН в британском МИДе лорд Ахмад Уимблдонский обвинил российские власти и военных в атаке компьютерного вируса NotPetya.
Из-за атаки европейские компании и организации потеряли сотни миллионов фунтов, заявил он ВВС.
"Правительство Великобритании постановило, что российские власти, особенно российские военные, несут ответственность за кибератаку вируса NotPetya", — сказал Ахмад. Он заявил, что Россия поставила себя в противовес Западу, и назвал этот путь неправильным.
Лорд посетовал, что Москва "тайно подрывает" международное сообщество, и призвал Россию стать его "ответственным членом".
Вирус NotPetya в июне 2017 года заблокировал системы компаний и потребовал выкуп в биткоинах. Атаке подверглись украинские компании, аэропорты, министерства, российские нефтяные гиганты, многие предприятия Великобритании, Италии, США, Чехии, германии и других стран, пишет polit.ru.
В 2018 году американские СМИ, со ссылкой на доклад ЦРУ, сообщили о причастности к кибератаке Минобороны РФ.
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