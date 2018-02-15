Из-за атаки европейские компании и организации потеряли сотни миллионов фунтов, заявил он ВВС.

"Правительство Великобритании постановило, что российские власти, особенно российские военные, несут ответственность за кибератаку вируса NotPetya", — сказал Ахмад. Он заявил, что Россия поставила себя в противовес Западу, и назвал этот путь неправильным.

Лорд посетовал, что Москва "тайно подрывает" международное сообщество, и призвал Россию стать его "ответственным членом".

Вирус NotPetya в июне 2017 года заблокировал системы компаний и потребовал выкуп в биткоинах. Атаке подверглись украинские компании, аэропорты, министерства, российские нефтяные гиганты, многие предприятия Великобритании, Италии, США, Чехии, германии и других стран, пишет polit.ru.

В 2018 году американские СМИ, со ссылкой на доклад ЦРУ, сообщили о причастности к кибератаке Минобороны РФ.