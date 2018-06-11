Алтайского парня будут судить за связь с 14-летней девочкой

22-летнего жителя села Турочак будут судить за половое сношение с 14-летней девочкой. Парень знал, что ей еще нет 16-ти лет.
Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, с декабря 2017 года по январь 2018 года в Турочаке парень, испытывая сексуальное влечение к 14-летней девочке, предложил ей вступить с ним в интимную связь. Девочка согласилась, и между ними дважды случился секс в естественной форме.
За это парню грозит лишение свободы на срок до 4 лет.
Образовательную организацию, где учится девочка, обязали усилить просветительскую работу с несовершеннолетними и их родителями по профилактике преступлений данной категории. Ведомство считает, что органы образования и здравоохранения должны формировать у подростков необходимые нравственные основы и доводить до них знания о правовых и других последствиях ранних сексуальных связей.
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