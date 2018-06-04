Лунтик и Ми-ми-мишка поздравили детей с праздником лета

Сегодня, 16:11.
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1 июня в сквере Центрального района (рядом с ТОЦ "Гуливер Парк") прошел праздник в честь Дня защиты детей. Угощения, игры и танцы с веселыми сказочными персонажами за несколько часов превратили обычную детскую площадку в уголок счастливого детства.

День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День защиты детей. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотозона. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru

В первый день лета ребятишки играли с Лунтиком и Ми-ми-мишкой, фантазировали в творческой зоне и получали подарки от Банка Акцепт — бесплатный аквагрим, воздушные шары и занимательную башню "Дженгу". А Лунтик приготовил сюрприз для всех и принес на праздник много угощений от бабы Капы. За широкие улыбки, командные эстафеты и задорный смех ребята получали сладкие призы.

День защиты детей.
День защиты детей.

В течение всего праздника на сцене выступали юные вокалисты студии "Консонанс" центра детского творчества "Радуга". В завершении они подарили солнечную песню "Лучик" всем гостям. Праздник прошел при поддержке администрации Центрального района.

Организатор.
Организатор
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