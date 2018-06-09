Для бани, которую Путин подарил Си Цзиньпину, на Алтае срубили 200-летний кедр

8 июня Владимир Путин презентовал председателю КНР Си Цзиньпину русскую баню. Как оказалось, подарок китайскому вождю сделали из срубленного на Алтае 200-летнего кедра, пишут "Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Так как подарок весьма объемный, на церемонии обмена дарами Путин лишь показал товарищу Си эскиз бани и спил дерева, по которому можно было оценить размер бревна. По словам Пескова, китайцы сами определят место, где будет стоять баня, а установят ее российские специалисты.
После российско-китайских переговоров Путин посетил портовый город Тяньцзин, где вместе с Си Цзиньпином приготовил национальные китайские блюда, в частности баоцзы гоубули, и попробовал их. Во время визита в Китай Путину первому из глав государств был вручен орден дружбы КНР.
Напомним, что в 2016 году Владимир Путин подарил Си Цзиньпину ящик российского мороженого. Путин также рассказывал, что Си Цзиньпин является единственным из действующих руководителей государств, с которым ему довелось отметить свой день рождения.
Владимир Путин,
президент РФ:
— Мы сделали это очень по-простому. Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу.
Российский президент характеризует своего китайского коллегу как "очень доступного и по-человечески душевного человека".
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