Для бани, которую Путин подарил Си Цзиньпину, на Алтае срубили 200-летний кедр

Владимир Путин в гостях у Си Цзиньпина. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в гостях у Си Цзиньпина. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в гостях у Си Цзиньпина. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в гостях у Си Цзиньпина. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в гостях у Си Цзиньпина. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в гостях у Си Цзиньпина. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в гостях у Си Цзиньпина. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в гостях у Си Цзиньпина. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в гостях у Си Цзиньпина. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в гостях у Си Цзиньпина. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в гостях у Си Цзиньпина. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в гостях у Си Цзиньпина. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в гостях у Си Цзиньпина. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в гостях у Си Цзиньпина. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в гостях у Си Цзиньпина. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в гостях у Си Цзиньпина. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в гостях у Си Цзиньпина. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в гостях у Си Цзиньпина. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в гостях у Си Цзиньпина. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в гостях у Си Цзиньпина. Фото: kremlin.ru.

Так как подарок весьма объемный, на церемонии обмена дарами Путин лишь показал товарищу Си эскиз бани и спил дерева, по которому можно было оценить размер бревна. По словам Пескова, китайцы сами определят место, где будет стоять баня, а установят ее российские специалисты.

После российско-китайских переговоров Путин посетил портовый город Тяньцзин, где вместе с Си Цзиньпином приготовил национальные китайские блюда, в частности баоцзы гоубули, и попробовал их. Во время визита в Китай Путину первому из глав государств был вручен орден дружбы КНР.

Напомним, что в 2016 году Владимир Путин подарил Си Цзиньпину ящик российского мороженого. Путин также рассказывал, что Си Цзиньпин является единственным из действующих руководителей государств, с которым ему довелось отметить свой день рождения.

Владимир Путин,

президент РФ:

— Мы сделали это очень по-простому. Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу.

Российский президент характеризует своего китайского коллегу как "очень доступного и по-человечески душевного человека".