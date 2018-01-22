Любитель суши вытащил из себя бычьего цепня длиной полтора метра

Вчера, 17:33.
Жизнь

Житель американского штата Калифорния во время посещения туалета вытащил из себя бычьего цепня длиной полтора метра, сообщает телеканал KCRA.

Суши, роллы.
Суши, роллы. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Он признался, что ел суши каждый день.

Мужчина пришел на прием к врачу местной больницы и рассказал, что страдал от кровавой диареи. Во время очередного посещения туалета он обнаружил, что из него выходит червь. Полутораметровое существо пациент сложил в полиэтиленовый пакет и принес в больницу. Мужчина признался в особой любви к суши, особенно к сашими с сырым лососем, которое он ел каждый день.

По мнению медиков, это и могло послужить причиной заражения, пишет "Росбалт".

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