Любитель суши вытащил из себя бычьего цепня длиной полтора метра

Житель американского штата Калифорния во время посещения туалета вытащил из себя бычьего цепня длиной полтора метра, сообщает телеканал KCRA.
Он признался, что ел суши каждый день.
Мужчина пришел на прием к врачу местной больницы и рассказал, что страдал от кровавой диареи. Во время очередного посещения туалета он обнаружил, что из него выходит червь. Полутораметровое существо пациент сложил в полиэтиленовый пакет и принес в больницу. Мужчина признался в особой любви к суши, особенно к сашими с сырым лососем, которое он ел каждый день.
По мнению медиков, это и могло послужить причиной заражения, пишет "Росбалт".
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.