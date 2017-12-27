Любопытная олениха получила шоколадку в магазине и вернулась туда с "ватагой" детенышей

Вскоре она вернулась туда за добавкой с другими оленями, сообщает CBS Denver.

Продавщица Лори Джонс рассказала, что не раз видела животных на улице перед магазином, но в этот раз олениха осмелела и вошла внутрь.

"Она совершенно не обращала на меня внимания, — рассказывает Джонс. — Сначала разглядывала солнечные очки, потом мороженое и чипсы".

Продавец угостила олениху шоколадкой. Через несколько минут женщина снова увидела в магазине животное с ватагой оленят, пишет Lenta.ru.