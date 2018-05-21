Люка Бессона обвинили в изнасиловании

Известно, что обвинение выдвинула 27-летняя актриса и модель. Она подала иск в пятницу, 18 мая. Потерпевшая утверждает, что накануне в парижском отеле "Бристоль" режиссер совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

По словам представителя режиссера, 59-летний Бессон "упал со стула", узнав об обвинениях, и категорически их отвергает.

Полиция приняла иск. Люк Бессон пока находится на свободе.