Математик из США рассчитал сроки начала третьей мировой войны

По его мнению, война должна случиться до 2150 года. Ученый сделал такой вывод, проанализировав крупные конфликты, которые произошли в мире с 1823 по 2003 год.

"Исторические закономерности периодичности войн подразумевают, что долгий мир может быть существенно более хрупким, чем считают те, кто в последнее время прилагает усилия для того, чтобы выявить механизм, уменьшающий вероятность межгосударственных конфликтов", — цитирует Клаузета журнал Science Advances.

По словам ученого из США, вероятность очередного глобального вооруженного столкновения довольно высока, пишут РИА Новости.

Математик отметил, что если война так и не начнется, то это будет означать, что человечество достигло "нового мышления".