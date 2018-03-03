Математик из США рассчитал сроки начала третьей мировой войны

Математик из Колорадского университета в США Аарон Клаузет с помощью компьютерной программы рассчитал предельные сроки начала третьей мировой войны, пишут "Известия".
По его мнению, война должна случиться до 2150 года. Ученый сделал такой вывод, проанализировав крупные конфликты, которые произошли в мире с 1823 по 2003 год.
"Исторические закономерности периодичности войн подразумевают, что долгий мир может быть существенно более хрупким, чем считают те, кто в последнее время прилагает усилия для того, чтобы выявить механизм, уменьшающий вероятность межгосударственных конфликтов", — цитирует Клаузета журнал Science Advances.
По словам ученого из США, вероятность очередного глобального вооруженного столкновения довольно высока, пишут РИА Новости.
Математик отметил, что если война так и не начнется, то это будет означать, что человечество достигло "нового мышления".
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