Матерную сатиру на фильм "Крым" посмотрели в два раза больше, чем саму кинокартину

Фильм "Крым", по данным сайта "Кинопоиск", с момента выхода на экраны картины посмотрели 1,5 миллиона человек. При этом сатирический обзор "Крыма" от блогера Евгения BadComedian Баженова был показан в 2,5 раза больше, пишет Lenta.ru.

Кадр из фильма "Крым". Фото: из открытых источников в интернете. Кадр из фильма "Крым". Фото: из открытых источников в интернете. Кадр из фильма "Крым". Фото: из открытых источников в интернете. Кадр из фильма "Крым". Фото: из открытых источников в интернете. Кадр из фильма "Крым". Фото: из открытых источников в интернете. Кадр из фильма "Крым". Фото: из открытых источников в интернете. Кадр из фильма "Крым". Фото: из открытых источников в интернете. Кадр из фильма "Крым". Фото: из открытых источников в интернете. Кадр из фильма "Крым". Фото: из открытых источников в интернете. Кадр из фильма "Крым". Фото: из открытых источников в интернете. Как пишет интернет-издание, матерный ролик Баженова был выставлен на YouTube 10 декабря. За несколько дней он собрал уже более 3,9 миллиона просмотров. Автор обзора нецензурно обругал всех создателей фильма, включая режиссера Алексея Пиманова. По словам блогера, сюжет кинокартины бессмысленный, поступки персонажей не имеют никаких оснований, поэтому зрителю ничего непонятно. Это кино снимали "для тренировки телепатов", - сказал BadComedian. Также блогер обвнил сайт "Кинопоиск" в махинациях с рецензиями на "Крым" и в накрутке просмотров. Сейчас на "Кинопоиске" рейтинг фильма — 2,615.