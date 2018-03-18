Медики предупредили об отравлении морковью

Бактерия Yersinia Pseudotuberculosis, вызывающая пищевое отравление, встречается чаще всего в начале весны, когда перезимовавшая на складах морковь попадает к потребителям, уточняют медики. Бактерия может попасть в морковь из почвы и, в отличие от многих других бактерий, способна размножаться даже при низкой температуре 0 — 5 градусов.

В некоторых школах Финляндии принято решение не кормить детей тертой морковью весной, чтобы избежать эпидемии псевдотуберкулеза. Также медики советуют соблюдать гигиену при приготовлении пищи — до и после чистки корнеплодов следует тщательно мыть руки, а также использовать отдельные ножи и доски для овощей или тщательно их мыть перед нарезанием других продуктов, пишет "Росбалт".