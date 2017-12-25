Мэр "умного города" возмущен попыткой гаишников испортить Новый год

"Нельзя себя так позиционировать по отношению к жителям города — мы с лета писали в ГИБДД с просьбой разрешить сделать каток на Новособорной и получили ответ "это ваши дороги, сами разбирайтесь". А теперь они поднимают прокуратуру, чтобы запретить использовать там каток", — отметил Кляйн.

По словам главы томской администрации, подобное поведение со стороны полицейских "недопустимо в умном городе", пишет Lenta.ru.