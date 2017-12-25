Мэр "умного города" возмущен попыткой гаишников испортить Новый год

Мэр Томска Иван Кляйн пожаловался главе областного управления МВД на сотрудников ГАИ, которые потребовали закрыть каток на Новособорной площади в центре города, сообщает "Интерфакс".
"Нельзя себя так позиционировать по отношению к жителям города — мы с лета писали в ГИБДД с просьбой разрешить сделать каток на Новособорной и получили ответ "это ваши дороги, сами разбирайтесь". А теперь они поднимают прокуратуру, чтобы запретить использовать там каток", — отметил Кляйн.
По словам главы томской администрации, подобное поведение со стороны полицейских "недопустимо в умном городе", пишет Lenta.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.