Мэр "умного города" возмущен попыткой гаишников испортить Новый год

Сегодня, 20:46.
Жизнь

Мэр Томска Иван Кляйн пожаловался главе областного управления МВД на сотрудников ГАИ, которые потребовали закрыть каток на Новособорной площади в центре города, сообщает "Интерфакс".

Каток.
Каток. Фото: Открытые источники в Интернете (ССО).

"Нельзя себя так позиционировать по отношению к жителям города — мы с лета писали в ГИБДД с просьбой разрешить сделать каток на Новособорной и получили ответ "это ваши дороги, сами разбирайтесь". А теперь они поднимают прокуратуру, чтобы запретить использовать там каток", — отметил Кляйн.

По словам главы томской администрации, подобное поведение со стороны полицейских "недопустимо в умном городе", пишет Lenta.ru.

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