Местные власти задолжали алтайским предпринимателям больше 7 млн рублей

В 2016-2017 годах муниципалитет заключил контракты. Договор предусматривал поставку угля, обслуживание компьютерной техники и ремонт служебного транспорта.

Представители малого и среднего бизнеса сделали все работы и поставки, но не получили денег. Сумма долга превысила 7 млн рублей.

Прокурор Поспелихинского района внес главе муниципалитета представление об устранении нарушений. После этого органы власти погасили задолженности по восьми контрактам.