Местные власти задолжали алтайским предпринимателям больше 7 млн рублей

Сегодня, 14:17.
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Более 7 млн рублей задолжали предпринимателям власти Поспелихинского района. Долг погасили только после вмешательства прокуратуры, сообщает сайт ведомства.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли. Фото: Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA.

В 2016-2017 годах муниципалитет заключил контракты.  Договор предусматривал поставку угля, обслуживание компьютерной техники и ремонт служебного транспорта.

Представители малого и среднего бизнеса сделали все работы и поставки, но не получили денег. Сумма долга превысила 7 млн рублей.

Прокурор Поспелихинского района внес главе муниципалитета представление об устранении нарушений. После этого органы власти погасили задолженности по восьми контрактам.

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