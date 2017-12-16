Местные власти задолжали алтайским предпринимателям больше 7 млн рублей

Более 7 млн рублей задолжали предпринимателям власти Поспелихинского района. Долг погасили только после вмешательства прокуратуры, сообщает сайт ведомства.
В 2016-2017 годах муниципалитет заключил контракты. Договор предусматривал поставку угля, обслуживание компьютерной техники и ремонт служебного транспорта.
Представители малого и среднего бизнеса сделали все работы и поставки, но не получили денег. Сумма долга превысила 7 млн рублей.
Прокурор Поспелихинского района внес главе муниципалитета представление об устранении нарушений. После этого органы власти погасили задолженности по восьми контрактам.
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