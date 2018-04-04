Международный конкурс современного танца "Образ" пройдет в АГИК.

Цель конкурса – повышение художественного уровня балетмейстерской деятельности руководителей хореографических коллективов, выявление талантливой молодежи в области постановки современного танца, открытие новых имен.

В конкурсе могут принять участие балетмейстеры – постановщики, руководители творческих коллективов и объединений без образовательных и возрастных ограничений, а также солисты, и педагоги, преподаватели – балетмейстеры, руководители коллективов профессиональных учебных заведений. Впервые в 2018 году, в рамках основного конкурса, проводится самостоятельное направление – конкурс детского танца "ОБРАЗ-ДЕТИ". В котором, по номинациям ансамбли и малые формы, будут соревноваться малыши от четырех до девяти лет.

20 апреля 2018 года в 16:00 на сцене в Алтайского государственного театра музыкальной комедии состоится торжественное открытие IV Международного фестиваля-конкурса балетмейстерских работ современных направлений танца "ОБРАЗ" - Вечер современной хореографии.

Гости фестиваля смогут увидеть спектакли, поставленные экспертами жюри и преподавателями АГИК:

"Погружение" – Дмитрия Гатиюкевича (г. Рига, Латвия),

"Gold fish" – Анны Пестеревой (Москва),

"В присутствии себя" – Дмитрия Голубева (г. Барнаул),

"Вальгала" театра танца "Окоем" (г. Екатеринбург)

"Сказ о Ясном Соколе" ансамбля современного танца "Вереск" Алтайского государственного института культуры – Ольги Вернигора и Дмитрия Голубева (г. Барнаул).

В рамках конкурса пройдут мастер классы по импровизации от Дмитрия Гатиюкевича (г. Рига), партнерингу – Дмитрия Гуревича (г. Екатеринбург), хип-хопу - Виктора Смаракова (г. Новосибирск). Выпускники хореографических направлений подготовки профессиональных учебных заведений смогут принять участие в кастинге в современную труппу Театра "Балет Москва".

Завершится фестиваль 22 апреля в 15.00 в концертном зале АГИК грандиозным гала-концертом, в котором примут участие победители и лауреаты конкурса.

С положением о конкурсе можно познакомиться на сайте АГИК.